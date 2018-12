Auto līzings Rīgā

Sakarā ar to, ka Latvija ir viena no populārākajām automašīnu pārdošanas vietām Eiropā (to veicināja valsts ģeogrāfiskā atrašanās vieta), finanšu produktos, kas saistīti ar transporta iegādi vai izmantošanu, tieši šajā valstī pastāv viss “arsenāls”. Turklāt katra programma atsevišķās bankās ir sastādīta vairākās kategorijās, bet galējie nosacījumi tiek noteikti katram klientam individuāli www.lkcentrs.lv.

Latvieši pret automašīnas iegādi izturas ar īpašu skrupulozi, reti izvēlas lētus transportlīdzekļus, paša sliktākā “scenārija”gadījumā vairums iedzīvotāju ir ar mieru iegādāties lietotu automašīnu ar nelielu nobraukumu (līdz 150 000 km). Viennozīmīgi ar tādu stingrību pret savas automašīnas izvēli vairumam cilvēku atlika tikai sapņot par savu personīgo automašīnu un turpināt krāt naudu lai sasniegtu savu mērķi – auto iegādi.

Visi iepriekš minētie principi un noteikumi tika apgriezti par 180 grādiem tajā brīdī, kad finanšu kompānijas “nolika savos plauktos” auto līzingu ar maksimālo pieejamību ikvienam. Tieši no šī brīža Latvijas iedzīvotāji vairs nepievērš uzmanību dārgu automašīnu iegādei un nekrāj naudu to iegādei. Tagad viņi var atļauties pārvietoties ar to automašīnu, par kuru sen jau bija sapņojuši, maksājot par to tikai nolietojuma izmaksas.

POZITĪVA IZAUGSME

Visas auto līzinga priekšrocības Latvijas iedzīvotāji spēja novērtēt diezgan ātri, tikpat ātri šo piedāvājumu sāka izmanot arī tie, kam bija iespēja iegādāties jaunu, prestižu automašīnu. Pēc fiziskām personām, auto līzingu sāka izmantot arī juridiskās personas, jo ar šo finanšu instrumentu viņi varēja izmantot jebkuru nepieciešamo auto aprīkojumu bez kapitālieguldījumiem.

Pēdējo gadu laikā auto līzings https://lkcentrs.lv/lv/visi-krediti/avtolizings-lizings/ attīstības temps un jauda Latvijā ir tikai palielinājusies. Šajā laika periodā gan fiziskās personas, gan uzņēmumi varēja izveidot sarakstu ar visiem ieguvumiem, kurus viņi varēja iegūt, izmantojot šo produktu.

AUTO LĪZINGA PRIEKŠROCĪBAS FIZISKĀM PERSONĀM

1. Tiesības izmantot prestižu un drošu automašīnu noteiktā laika periodā

2. Iespēja salīdzināt vienu automašīnu ar otru, pārmaiņus formējot auto līzingus

3. Nav nepieciešams nopelnīt un iekrāt pienācīgu naudas summu, lai nopirktu savu automašīnu

4. Auto līzings ar pilnu pakalpojumu klāstu pasargā savu klientu no visām saistītajām izmaksām un pat remontiem

5. Līzinga ņēmējs apmaksā visas izmaksas par auto līzinga noformēšanu un auto uzturēšanu kopā ar noteikto ikmēneša maksājumu

6. Auto līzings bieži neuzliek saviem klientiem pienākumu veikt pirmo iemaksu

7. Pēc līguma termiņa beigām klientam ir tiesības pilnībā izpirkt automašīnu

8. Auto līzings ir daudz lētāks nekā auto kredīts

9. Auto līzinga noformēšanai aizņēmēja kandidatūra netiek izskatīta ļoti cieši, Auto līzings ir pieejams gandrīz ikvienam.

10. Auto līzings ir kļuvis par labāko risinājumu gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kas nesen saņēma vadītāja apliecību

Protams, tie nav visi “plusi”, kuri tika piešķirti parastajiem auto līzinga ņēmējiem. Ikviens priekš sevis uzsvēra atsevišķas šī darījuma priekšrocības. Runājot tieši par auto līzinga nepilnībām, tad to ir daudz mazāk. Daudziem tas joprojām ir “šķērslis”, nespēja nopirkto automašīnu auto līzingā noformēt uz sevi (aizņēmēju). Jo visa līzinga periodā īpašumtiesības pieder vienīgi aizdevējam un aizņēmējs var uz sevi pārformēt šo auto tikai tad, kad tiks samaksāts viss atmaksas grafiks un automašīnas atlikušā vērtība.

AUTO LĪZINGA PRIEKŠROCĪBAS JURIDISKĀM PERSONĀM

Pirmkārt, uzņēmumi sāka izmantot auto līzingu, jo tagad viņi var ekspluatēt smagāko aprīkojumu, to neiegādājoties.

Turklāt visi abu pušu nolīgumi ir pilnīgi oficiāli un apstiprināti ar dokumentiem (līzinga līgumi).

Īpaši uzticamām juridiskām personām, līzinga kompānijas drīkst nenoteikt ierobežojumus:

tie uzreiz sāk ekspluatēt vairākus transportlīdzekļus pat tad, ja to kopējās izmaksas ir lielākas nekā ir pieļaujams. Tātad, kādas “priekšrocības izjūt” komerciālos uzņēmumus no auto līzinga lietošanas:

1. Uzņēmums neveido “smagāku” savu bilanci, tā kā līzinga automašīnu viņš neiegādājas un neapmaksā no jaunā aktīva papildu nodokļa summu

2. Atkarībā no nodokļu bāzes, kurā uzņēmums darbojas, tas var saņemt nodokļa atskaitījumu, par samaksātu auto līzingu, tādējādi samazinot tā izdevumus

3. Juridiskas personas autostāvvietu var pastāvīgi atjaunināt, un šī procedūra neuzliek uzņēmuma īpašniekam pienākumu radīt lielus vienreizējus izdevumus

4. Klienti netērē laiku, pārdodot automašīnas, viņi to vienkārši nodod līzinga devējam.

5. Automašīnu, iegādātu auto līzingā var apkalpot un remontēt bez klienta līdzdalības

6. Priekš klienta noformēta auto transporta izmaksu samazināšana ir tikai “pie rokas”. Ja šīs automašīnas piederēja uzņēmumam, tad šo izmaksu samazināšana tiktu uzskatīta par zaudējumiem

Juridisko personu auto līzinga racionalitāte ir viegli izskaidrojama ar pat visvienkāršāko situāciju: jaunas ēkas celtniecībā attīstītājam bija nepieciešams tikai 2 mēnešus ilgs celtnis.Iegādāties šādu tehniku, nozīmē paaugstināt cenu par katru ēkas kvadrātmetru , kas tiek būvēta, bet auto līzinga izmantošana ļaus būvēt māju tālāk un saglabāt nākotnes mājokļu cenu konkurences līmenī.

