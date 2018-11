Peļņa internetā – to nodrošina optimizēta mājas lapa

Šobrīd internets kļūst par pašu spēcīgāko komunikācijas kanālu. Tas ir veids kā sasniegt plašu auditoriju, atrast jaunus klientus un nopelnīt vairāk. Lai tas izdotos ir vajadzīga sava mājas lapa, taču ar to vien ir par maz. Lielākā daļa cilvēku, meklējot kādu preci vai pakalpojumu, izmanto Google. Ierakstot meklētājā kādu frāzi tiek parādīti simtiem rezultātu, taču vairāk kā 90% neskatās tālāk par pirmo lapu. Šī iemesla dēļ ir būtiski atrasties vietā, kur Jūs var atrast. Google meklējumu rezultātu pirmā lapa ir tieši šāda vieta, bet tur nokļūt var palīdzēt portāls SEO.

Visas mājas lapas nav vienādas. Atšķiras to vecums, saturs, izkārtojums un daudzi citi faktori, taču Google spēj piedāvāt lietotājiem to, ko tie meklē. Padarot savu mājas lapu atbilstošāku Google prasībām un veicot seo optimizācijas pasākumus, ir iespējams padarīt tīmekļa vietni atbilstošāku lietotāju vajadzībām. Rezultātā mājas lapa nokļūst tieši tur, kur nepieciešams – pirmajā lapā. Praksē, protams, viss nav tik vienkārši un, lai panākto vēlamo efektu var būt jāpanāk gana lielas pūles.

Katrs var censties veikt mājas lapas optimizāciju saviem spēkiem, taču tas prasa laiku un kļūdīšanās iespēja ir liela. Uzticot šo pienākumu SEO.LV, Jūs varat turpināt koncentrēties uz savu profesionālo darbību, atstājot rūpes par mājas lapas pozīciju uzlabošanu profesionāļiem. Šāda pieeja nodoršina jaunus mājas lapas apmeklētājus, klientus un palīdz ātrāk sasniegt uzņēmējdarbībā izvirzītos mērķus.

Ko darīt, ja šobrīd nav izveidota mājas lapa?

Latvijā ir salīdzinoši daudz uzņēmumu, kuriem nav izveidota sava mājas lapa. Viņu biznesa darbības specifika ir vērsta uz vietējiem klientiem. Iespējams, pat tikai vienas pilsētas vai ciema ietvaros. Otra iespēja – šādi uzņēmumi neapzinas labumu, ko var dot kvalitatīva mājas lapa. Aplūkosim tikai dažus ieguvumus. Pirmkārt, mājas lapā ir iespējams publicēt kontaktinformāciju, darba laiku, izmaiņas darba laikā un citus uzņēmumam būtiskus datus. Otrkārt, sava tīmekļa vietne ļauj palielināt biznesa uzticamību. Nav noslēpums, ka liela daļa pircēju vai pakalpojumu izmantotāju sākotnēji meklē atsauksmes internetā. Profesionāla mājas lapa paaugstina uzticēšanos un palielina iespējas, ka notiks darījums. Treškārt, mājaslapa ļauj atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Vietnes apmeklētāji iepazīstas ar informāciju paši, bet Jums ietaupas laiks un varat to veltīt citiem darba uzdevumiem.

Viss iepriekš minētais ļauj secināt, ka ieguvumi no savas mājas lapas ir daudzi. SEO.LV uzstāda profesionālas, ērtas un viegli administrējamas mājas lapas. Saņemot savu mājas lapu, klients pats pēc tam var viegli veikt tās papildināšanu un atjaunināšanu ar jaunāko informāciju. Tas ir izdevīgi, jo ļauj katram pašam kļūt par satura veidotāju vai arī pasūtīt to kā ārpakalpojumu SEO.LV. Īpaši jāuzsver, ka mājas lapa ir optimizēta Google vajadzībām, kas ļauj vieglāk sasniegt top pozīcijas interneta meklēšanas rezultātos.

Kā pareizi veikt SEO optimizāciju?

Google vajadzībām optimizēta mājas lapa nodrošina, ka saturs tiek indeksēts bez aizķeršanās un Google pareizi saprot tā saturu un jēgu. Pareizi veikta optimizācija ietver vairākas pakāpes, kas paredz darbu ar mājas lapas kodu, dažādas tehniskās darbības, satura, struktūras un attēlu uzlabošanu, kā arī virkni citu pasākumu. Teorētiski katrs to varētu mēģināt darīt pats, bet kļūdas gadījumā cerētā efekta rezultātā var iegūt defektu.

Mēs iesakam mācīties no citu kļūdām, nevis savām un uzticēt mājas lapas optimizēšanu Google vajadzībām profesionāļiem. Iespējams, kāds jautās, kādēļ tieši Google prasībām? Atbilde ir pavisam vienkārša. Latvijā vairāk kā 90% cilvēku, veicot meklējumus internetā, izmanto Google. Koncentrējoties uz šo interneta meklētāju, ir iespējams aptvert maksimāli plašu auditoriju. SEO.LV piedāvātie optimizācijas pakalpojumi ir pieejami dažādās variācijās. To var iegādāties kā kompleksu risinājumu vai izvēlēties tikai atsevišķu daļu – iekšējā vai ārējā optimizācija, atslēgvārdu vai konkurentu analīze.

Šāda pieeja nodrošina, ka katrs uzņēmums var izvēlēties savai rocībai un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Tas ir finansiāli izdevīgi, turklāt nodrošina, ka seo pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas nevēlas veidot atsevišķu seo speciālista štata vietu. Sadarbība ir iespējama gan ilgtermiņā (ieteicams), gan īstermiņā – izvēloties tikai daļu no seo optimizācijas iespējām.

Jaunāko informāciju par to, kā optimizēt savu mājas lapu Google vajadzībām varat meklēt arī SEO.LV blogā. Sāciet rīkoties jau šodien un kļūstiet redzami internetā ātrāk.

Reklāmraksts