Maisiņš (ne) vajag

“Maisiņš vajag?”. Tas ir jautājums, kas jau kļuvis par mūsdienu folkloras sastāvdaļu. Jāteic gan, ka lielākoties es vārdu “maisiņš” esmu dzirdējusi izteiktu gramatiski pareizajā locījumā, bet ne jau par latviešu valodas gramatiku šoreiz būs stāsts.

Šo jautājumu pie veikalu kasēm dzirdēsim aizvien retāk, jo ceturtdien Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Iepakojuma likumā, kas paredz tirdzniecības vietās no nākamā gada 1. janvāra ierobežot bezmaksas plastmasas maisiņu izsniegšanu patērētājiem. Likumā ietvertais ierobežojums attiecināms uz visu veidu plastmasas iepirkumu maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma. Savukārt no 2025. gada 1. janvāra tirdzniecības vietās vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi būs jāaizstāj ar iepakojumu no papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem. Ar grozījumiem iecerēts veicināt iepirkumu maisiņu pārdomātu izmantošanu un kopēja izlietotā iepakojuma apjoma samazināšanu.

Jā, plastmasas maisiņi ir kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Jo tā ir vieglāk un ērtāk. Plastmasas maisiņos liekam lielveikalā nopērkamus augļus un dārzeņus, dažādas citas preces, jo tie turpat vien ir, rokas stiepiena attālumā. Pēc tam tikpat viegli un ātri, bez domāšanas šķiramies no maisiņiem, izmetot tos miskastē un pat nedomājot, kādos apjomos saražojam šos atkritumus…

Taču varam arī vismaz pamēģināt rīkoties zaļi, vispirms apskatot maisiņu uzkrājumus mājās, un izmantot tos, piemēram, iepērkoties vai, kārtojot māju, iepakot retāk lietojamās lietas. Pēc tam, kad tie vairs nav izmantojami, izmest plastmasai paredzētā atkritumu tvertnē, lai tos varētu pārstrādāt atkārtoti. Aizvien vairāk veikalu piedāvā iegādāties videi draudzīgus papīra vai auduma maisiņus, kurus var izmantot atkārtoti. Un pēc iepirkšanās ielikt auduma vai papīra maisiņu, lai tas būtu pie rokas, nākamreiz dodoties iepirkties uz veikalu.

Man nav īpašu ilūziju, ka būs viegli atteikties no tik ierastā paraduma. Taču mēs, vidējā un vecākā paaudze, vēl neesam tik seni, lai neatcerētos, ka ir jau bijuši laiki, kad gājām uz veikalu iepirkties, līdzi ņemot mājās šūtu auduma maisiņu. Jo acīmredzot, iepirkšanās paradumus nāksies mainīt un varbūt ir vērts pārmaiņām pamazām noskaņoties jau tagad.