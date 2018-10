Simtgades gadā vajadzību vēl tik daudz!

Valsts kontrole veikusi revīziju un gatavojas kritizēt valdību par simtgades svinību budžeta izlietojumu. Valsts kontroles iebildumi saistīti ar to, ka bieži vien ir grūti nošķirt īpašos – simtgadei veltītos – pasākumus no ikdienišķiem pasākumiem, kas nu pēkšņi tiek veltīti Latvijas simtgadei. Piemēram, talkojam pavasarī ik gadu, bet šogad talka veltīta Latvijas simtgadei, par atkritumu šķirošanu runājam jau sen – šogad šķirojam, lai Latvijas vide simtgadē saglabātos, kokus stādām ik gadu, šogad – simtgadei par godu, jo simtgadē Latvijai jākļūst zaļākai. Tāpat arī dejojam un dziedam ik gadu, bet šogad šim nolūkam mums nepieciešami īpaši tautas tērpi – jauni – par godu Latvijas simtgadei. Par godu lielajam notikumam uz galda klājam baltu galdautu – ļoti baltu, lai gan pirms tam tas arī bija balts, tikai to neviens nepamanīja – nebija taču klāts par godu Latvijas simtgadei. Tuvojoties 18. novembrim, darināsim rakstainus cimdus, arī īpašus, kam nepieciešama atbilstoši īpaša dzija un adāmadatas, par darinātājām nemaz nerunājot, un tā to varētu turpināt daudz un dikti.

Valsts kontrole norāda, ka 2017. gada saimnieciskā gada pārskata revīzijā identificētie finanšu līdzekļi konkrēti neatspoguļo to naudas summu, kas izlietota simtgades svinībām, tādēļ sabiedrība nevar iegūt pietiekamu informāciju par to, cik lieli publiskie līdzekļi šim nolūkam izlietoti. Taču valdība negrasās piekāpties Valsts kontroles revidentu atzinumam, ka ne viss no simtgades svinībām paredzētās vairāk nekā 60 miljonu eiro summas ir izlietots pamatoti – sak’, vēl taču ir tik daudz vajadzību, ko, atsaucoties uz Latvijas simtgadi, nu ir iespējams realizēt.