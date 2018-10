Neplāno atjaunot vakara reisu līdz Zabolovai

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi atbildi no Valsts SIA “Autotransporta direkcija” uz pašvaldības 12. septembra vēstuli par maršrutu Alūksne – Mārkalne – Zabolova, kurā pašvaldība informēja, ka Mārkalnes un Pededzes pagastu iedzīvotāji lūdz atjaunot šī maršruta reisa, kas kursē piektdienās pulksten 18.00 no Alūksnes autoostas, izpildi līdz pieturvietai “Zabolova”, balstoties uz Pededzes pagasta pārvaldes informāciju par prognozējamo pasažieru skaitu, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

VSIA “Autotransporta direkcija atbildes vēstulē teikts, ka, ņemot vērā maršrutu tīkla optimizāciju, direkcija, pēc sanāksmes ar pārvadātāju SIA “Sabiedriskais autobuss”, Alūksnes novada pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, 29. jūnijā lēma, ka reisa izpilde saīsināma līdz pieturvietai “Mārkalne”. To apliecina arī Direkcijas rīcībā esošā informācija par pasažieru skaitu, kas izmantojuši konkrēto reisu. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī faktu, ka no Alūksnes līdz Zabolovai no pirmdienas līdz sestdienai kursē autobuss ar atiešanas laiku pulksten 14.00 no Alūksnes autoostas, Direkcija neplāno maršruta Alūksne – Mārkalne – Zabolova reisa pagarināšanu tālāk par pieturvietu “Mārkalne”.

