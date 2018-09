Uzkrajumi vecumdienām

Ne visiem no mums patīk domāt par vecumdienām. Lielākā daļa no mums veido tikai īstermiņa uzkrājumus – tā teikt, uzkrajumus mērķiem, kuri, salīdzinot ar pensijas uzkrājumiem, ir īstermiņa. Piemēram, uzkrājumi ceļojumiem ar ģimeni vai uzkrajumi remontdarbiem savā mājoklī.

Protams, ir svarīgi, lai katram būtu krājkonts, kur krājam naudu kādam konkrētam mērķim, jeb vienkārši atliekam naudu nebāltam dienām, ja nu kaut kas noiet greizi ar personīgajām finansēm. Taču ne visi no mums atceras domāt ilgtermiņā un jau no agra vecuma sākt uzkrājumus vecumdienām.

Pensiju līmeņi Latvijā

Latvijā tiek lietota 3 līmeņu pensiju sistēma.

1. Pensiju līmenis ir valsts obligātā nefondēto pensiju shēma

2. Pensiju līmenis ir valsts fondēto pensiju shēma

3. Pensiju līmenis ir privātā, brīvprātīgā pensiju shēma

Šoreiz, kopā ar Monni.lv, apskatīsim 2. un 3. pensiju līmeni – brīvprātīgos uzkrājumus.

2. pensiju līmenis

2. pensiju līmesis ir uzkrājošā pensiju shēma. Šeit Tu vari izvēlēties ieguldījumu plānu, kur plāna pārvaldnieks pēc tam ieguldīs šos uzkrajumus finanšu tirgū. Ieguldot uzkrāto pensiju Tu varēsi ne tikai saglabāt uzkrajumu vērtību, bet arī to palielināt. Šis uzkrājumu veids nodrošina pensijas uzkrāšanu personīgā kontā, kur tas būs Tev pieejams sasniedzot Latvijā noteikto pensijas vecumu.

Pensiju 3. līmenis

Iemaksas 3. līmeņa pensiju fondā Tu vari veikt personīgi vai ar sava darba devēja starpniecību. Līdzekļus no 3. pensiju līmeņa būs iespējams saņemt jau no 55 gadu vecuma, respektīvi, pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Veicot maksājumus patstāvīgi, būs iespējams arī saņemt daļēju ienākuma nodokļu atmaksu.

Cik daudz vajadzētu uzkrāt?

Uzkrājumus būtu vēlams sākt pēc iespējas agrāk. Jo agrāk tiks sākta pensijas uzkrāšana, jo mazāku naudas summu katru mēnesi vajdzēs veltīt uzkrājumiem.

Pa cik vecumdienās mūsu izdevumi samazinās, tad, iespējams, pensijas gados pietiks ar 70% no līdzšinējās mēnešalgas. Šī likme ir spēcīgi atkarīga no Tavu šobrīdējo ienākumu lieluma. Ja šobrīd Tev ir salīdzinoši augsts ienākumu līmenis, tad pensijas gados pietiks ar 70% līdzšinējo ienākumu, ja ienākumu līmensi šobrīd ir zems, tad pensiju gados, iespējams, būs nepieciešami visi 90-100% no līdzšinejajiem ienākumiem.

Kā atrast iespējas uzkrāt?

Atrast iespējas uzkrāt, var šķist liels izaicinājums, ja šķiet, ka visi ikmēneša ienākumi aiziet dažādiem tēriņiem. Vislielākais palīgs uzkrājumu veidošanā būs budžeta plāna izveide. Budžeta izveide palīdzēs Tev labāk kontorlēt ienākumu un izdevumu plūsmu. Izveidojot budžeta plānu Tev radīsies labāka izpratne par to, cik daudz naudas Tu pelni un cik aiziet dažādiem tēriņiem.

Kas ir budžeta plāns un kā to izveidot?

Iegūstot labāku ieskatu ikmēneša ienākumos un tēriņos būs vieglāk atrast un identificēt tos tēriņus, kurus būtu iespējams samazināt vai no tiem pilnība izvairīties. Veidojot budžetu, tīri psiholoģiski ir iespējams radīt sev lielāku sirdsmieru ienākumu un izdevumu plūsmas sakarā.

Budžeta izveide un tēriņu kontrole, palīdzēs Tev identificēt, kur un kā iespējams ietaupīt. Veidojot budžeta plānu, Tu, iespējams, atradīsi tēriņus, no kuriem viegli iespējams izvairīties vai tos jūtami samazināt. Tieši no šīs naudas arī būs iespējams uzsākt iekrājumu kontu.

Katram no mums vajadzētu veidot iekrājumu kontu. Šie iekrājumi var tikt lietoti dažādiem mērķiem, piemēram, neparedzētām situācijām vai gluži vienkārši ģimenes atvaļinājumiem.

Uzkrājumu veidi

Kad budžeta plāns ir izveidots, būtiski ir sadalīt, cik un kā tiks sadalīti iespējamie uzkrājumi. Vislabāk būtu sadalīt iekrājumus 3 lielās grupās – uzkrājumi pensijai, uzkrājumi neparedzētām situācijām un uzkrājumi izklaidēm, piemēram, ceļojumiem.

Izvērtē prioritātes un cik vēlies atveltīt katrai no šīm uzkrājumu grupām.

Negaidītas situācijas

Ja Tev nav uzkrājumu un ir sanācis nonākt neparedzētās, finansiālajās grūtībā, ko iesākt tad?

Finansiālas grūtības var piemeklēt katru un visbiežāk tas notiek pēkšņi un neparedzēti. Tieši tapēc uzkrājumi nebaltām dienām ir tik svarīgi. Bet ko iesākt situācijā, kad ir piemeklējušas grūtības, bet nav uzkrājumu, lai tās risinātu?

Atkarībā no situācijas, ir vairāki risinājumi. Ja grūtības ir radušās tāpēc, ka ir nepieciešams veikt kādu steidzamu pirkumu vai tāpēc, ka ir jāapmaksā kads neparedzēts rēķins, tad iespējams palīdzēs ātrais vai patēriņa kredīts.

Ja problēmas ir ar darbu, piemēram, negaidīti ir sanācis zaudēt darbu, tad aizņemšanās vietā vislabāk būtu ar steigu meklēt jaunu darba vietu.

Noformējot jebkāda veida aizdevumus ir svarīgi izvērtēt savas finansiālās iespējas, šo kredītu laikā atmaksāt. Kredīti nav risinājums ilglaicīgām finansiālajām problēmām.

