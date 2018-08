Nokia atgriešanās – Nokia mobilie telefoni un Android viedtālruņi

2017. gadā pie pircējiem atgriezās daudzu iecienītais, taču aizmirstais somu zīmols Nokia, piedāvājot pirmo Nokia Android viedtālruni, kā arī jauno Nokia 3310 versiju. Šobrīd Nokia klāstā pieejami modeļi ar plašām funkcionalitātes iespējām apvienojumā ar modernu dizainu, kas arvien vairāk un vairāk pircējiem liek izvēlēties tieši Nokia telefonus. Vai arī Jūs esat apsvēris iespēju iegādāties šī ikoniskā zīmola mobilo telefonu? Lai palīdzētu Jums atrast piemērotāko modeli, šajā rakstā apskatīsim jaunos Nokia Android viedtālruņus un klasiskos mobilo telefonu modeļus.

Nokia Android viedtālruņi

Viedtālruņi ir kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, nodrošinot iespēju veikt gan tradicionālās telefona funkcijas (zvani un sms), gan plašas izklaides iespējas (interneta pārlūks, aplikācijas, video un foto). Arī Nokia Android mobilie telefoni ir izstrādāti tā, lai funkcionalitātes ziņā spētu apmierināt prasīgāko viedtālruņa lietotāja prasības un nodrošinātu ērtu un vienkāršu lietošanu. Nokia telefonos funkcionalitāte iet roku rokā ar dizainu, piemēram, atsevišķos modeļos izmantots alumīnija korpuss, akcenta krāsu elementi un dimanta griezuma apdare.

Nokia viedtālruņi izmanto Androidone un Android Oreo operētājsistēmas, kuras nodrošina lielisku Google produktu lietošanu. Tāpat jaunākajos viedtālruņu modeļos uzlabots baterijas uzlādes ilgums un ilgu baterijas lietošanas laiks, kas, lietojot telefona pamatfunkcijas, aplikācijas un mūzikas atskaņošanu, ilgst aptuveni dienu. Dārgākie viedtālruņa modeļi aprīkoti ar divpusējā filmēšanas funkciju, 13 Mpix kamerām un ZEISS kameru objektīviem.

Mobilie telefoni Nokia

Ja vēlaties iegādāties mobilo telefonu ar pogām, Nokia piedāvā salīdzinoši plašas izvēlēs iespējas. Ikoniskā Nokia 3310 jaunais modelis piedāvā ne tikai zvanu un sms iespējas, bet arī 3G savienojumu, Facebook un Twitter lietošanu. Un, protams, kādreiz tik populāro spēli Snake. Nokia 3310 pieejams ar un bez 3G savienojuma. Baterijas darbības ilgums ilgst pat līdz vienam mēnesim.

Bez ikonsikā 3310 modeļa, klasisko pogu telefonu kategorijā Nokia piedāvā arī plašu telefonu klāstu dažādās dizaina un krāsu variācijās. Turklāt šie Nokia telefoni pieejami arī ar divām SIM kartēm.

Nokia mobilo telefonu cena

Nokia viedtālruņi iedalāmi vidējas klases mobilo telefonu kategorijā, kas pieejami par demokrātiskām cenām. Lētākie Nokia viedtālruņu modeļi, piemēram, Nokia 1 un Nokia 2 nopērkami par cenu, kas ir zemāka par 100 eiro. Savukārt dārgākie viedtālruņu modeļi – Nokia 8 un Nokia 7, nopērkami par aptuveni 350 eiro. Arī klasisko Nokia mobilo telefonu cenas ir pieejamas, atrodoties cenu kategorijā no 18 līdz 60 eiro.

Kuru no Nokia mobilajiem telefoniem Jūs izvēlētos sev? Vai Jūs dotu priekšroku modernam viedtālrunim vai vienkāršajam un ērtajam Nokia 3310? Apskati un iegādājies Nokia mobilos telefonus internetā!

Reklāmraksts