Neļausim savai balsij aiziet nebūtībā

Līdz kārtējām Saeimas vēlēšanām ir nedaudz vairāk par mēnesi, un mums katram būs jāizdara izvēle par labu kādam politiskajam spēkam. Šogad mani īpaši satrauc fakts, ka politiskie grupējumi, es atļaujos par dažiem sarakstiem tā izteikties, aug kā sēnes pēc lietus. Vai to salīdzinoši mazai valstij nav par daudz? Manuprāt, šāda aina Latvijas politiskajā kartē neļauj attīstīties spēcīgām politiskajām partijām.

Kā vienkāršajam vēlētājam pārliecināties, kam uzticēties, ja uz Saeimu kandidē 16 sarakstu augstajos krēslos sēdēt gribētāju? Katram noteikti ir sava vērtējuma mēraukla, man tā ir vienkārša – distancēties no tiem, kas piekopj staigātāju un kritizētāju politiku, un tā es neļaušu savai balsij aiziet nebūtībā. Arī socioloģiskās aptaujas liecina, ka daudzām pirms vēlēšanām dzimušām politiskajām partijām nav ne mazāko iespēju iekļūt Parlamentā.

Vienīgo cerību manī vieš fakts, ka jauno partiju kandidāti vēlas kaut ko pozitīvāku izdarīt Latvijas labā.

Taču, lai šo labo darbu būtu vairāk, ir nepieciešama pārliecība, ka tieši viņš un tā domu biedri to izdarīs labāk nekā līdzšinējie deputāti. Ticu, ka katra saraksta kandidāti ir cienījami cilvēki savās kopienās un darba kolektīvos, bet bez politiskās pieredzes būs diezgan grūti ko ietekmēt. To es saku no savas deputātes pieredzes, kad Atmodas sākumā tiku ievēlēta gan Alūksnes rajona, gan Alūksnes pilsētas padomēs. Tieši nepietiekamās politiskās pieredzes dēļ atsevišķos gadījumos mūsu pieņemtie lēmumi nākotnē izrādījās grūtāk realizējami.

Esmu tās grupas vēlētāju piekritēja, kas saka, ka bijušo kompartijas biedru laiks ir beidzies un uz politiskās skatuves jānāk cilvēkiem līdz 50 gadu vecumam. Biju lieciniece, kā Atmodas sākumā vairāki komunisti, mētādami biedra kartes, paziņoja: “Es izstājos!” Esot senioru organizācijā, jūtams, ka atsevišķos bijušajos šī radiācija vēl saglabājusies. Publiskajā telpā izskan vēsts, ka pašreizējā Saeimā ir ievēlēti vairāk par 30 bijušajiem kompartijas biedriem. Varbūt kopējiem spēkiem šo skaitu samazināsim, svītrojot to uzvārdus no vēlēšanu biļeteniem?

Priekšvēlēšanu aģitācija ir sākusies, un domāju, ka politiskā cīņa būs smaga. Es ieklausos kandidātu teiktajā, bet, neraugoties uz to, man jau ir vērtējums šai personībai līdz tam, jo jau pasen visi esošie politiķi ir sagrupēti – tam ticu un tam neticu. Šajā uzticībā zaudētājos paliek tie, kam ir mazāka šī politiskā darba pieredze. Jau tagad zinu, par kuru politisko spēku es atdošu savu balsi šajās Saeimas vēlēšanās. Piedalīties tajās ir katra mūsu pilsoniskais pienākums. Uzskatu, ka kritizēt Parlamenta darbu tiesības ir tikai tiem, kas to ievēlējuši, un aicinu atcerēties, ka tikai tas cilvēks, kurš mīl sevi, ir spējīgs mīlēt savu valsti. Apliecināsim šo mīlestību, dodoties pie vēlēšanu urnām oktobrī!