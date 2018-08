Lauzt vai nelauzt?

Šī nedēļa aizrit Alūksnes pilsētas svētku un kapusvētku zīmē, visi par to runā, un no šīs tēmas, patīkamā nozīmē, protams, neizvairīties arī redakcijas slejā.

Alūksnes pilsētas svētki ir pamatīga tradīcija, un, gaidot šos svētkus, es vienmēr domāju par to, kas būs šoreiz, kā mūs un viesus pārsteigs šoreiz, kā paši sevi pārsteigsim. Sākot ar to, kas būs centrālais notikums, kas varbūt būs jāliek “uz vāka” un beidzot ar to – kura būtu skaistākā kleita, ko uzvilkt, manuprāt, mūsu īpašākajos vasaras svētkos. Šogad, tiekoties ar populāro un izcili radošo pasākumu organizatori Gundegu Skudriņu, un pajautājot viņai, kā viņasprāt būtu jāsvin pilsētas svētki, es aizdomājos arī par tradīciju laušanu. “Katrai vietai un videi ir sava pareizā recepte, kā jāsvin svētki, taču manējā ir tāda – ja ilgi dara vienu un to pašu, to vajag lauzt pilnībā, taču tam vajag lielu drosmi. Sākumā puse to pieņems, otra puse – ne, bet jau nākošreiz kritiskā puse to jauno gaidīs ar nepacietību,” toreiz teica G. Skudriņa, daudzu starptautisku nozares godalgu ieguvēja. “Ne vienmēr vajag Busuli un salūtu – ir tik daudz neparastu mūziķu un salūtam līdzvērtīgu prieka radīšanas avotu. Par salūta naudu jūsu Alūksnes ezerā var neiedomājamas lietas paveikt! Standartus vajag ravēt ārā, un ar tiem pašiem līdzekļiem domāt ārpus rāmjiem, darīt savādāk. Tauta novērtēs – ticiet man!” teica radošā sarīkojumu guru.

Un tā nu es paliku dilemmas priekšā – vai es gribu vai negribu kaut ko lauzt, un gudra tā arī netiku. Man patīk radoši izaicinājumi, netipiski piegājieni un pārsteigumi, taču ir lietas, kas tevī ir iesakņojušās tik dziļi, ka var dabūt kultūršoku, ja kaut kas pēkšņi mainās. Bet varbūt kultūršoku tieši vajag. Katrā ziņā, esmu pateicīga visiem tiem cilvēkiem, kas pamatīgi pūlējušies, lai mēs šajās dienās varētu svētkus baudīt, un, ja viņi būs gatavi lauzt, es šo drosmi novērtēšu, un gaidīšu, kas ar mani tad notiks…

Skaistus svētkus Jums visiem!