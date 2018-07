Latvietim latvietis labākā uzkoda

Laiks ir lielākā vērtība, kas cilvēkam dota, neprasot pretim nekādas investīcijas. To es savā dzīvē biju ielāgojusi pietiekami agri un centusies šo vērtību vairot, nevis mazināt. Tāpēc tagad, kā vairākums cilvēku, cenšos īsākā laikā iegūt to informāciju, kas man liekas saistoša no sociālajiem tīkliem. Nenoliegšu, reizēm ieskatos arī komentāros, kādu vērtējumu par notikuma atspoguļojumu vai sasniegto rezultātu izsaka to lietotāji.

Pārsteidz, cik daudziem “komentētājiem” pietrūkst drosmes savu viedokli izteikt atklāti, bet, slēpjoties aiz “nikiem”, “sikiem” un citiem “čikiem”, apliecina, ka viņi dienas uzturdevā pamatēdiens ir “Latvietis latvietim labākā uzkoda”. Šis secinājums manī nostiprinājās, ieskatoties populārā Latvijas sporta portālā pēc Eiropas čempionāta pludmales volejbolā. Dusmas manī nebrieda, bet pavadīja kauna sajūta, ka starp mums vēl ir tik daudz cilvēku ar tonētām brillēm, kas nespēj saskatīt, kā valsts ar nepilniem diviem miljoniem iedzīvotāju spēj sevi prezentēt stadionos un hallēs.

Neviens no “komentētājiem” nebija spējīgs novērtēt, cik grūtās cīņās tika pelnītas Aleksandra Samoilova un Jāņa Šmēdiņa šī gada Eiropas čempionāta sudraba medaļas. Mēs taču gadiem bijām lutināti ar viņu meistarīgo sniegumu un pieraduši redzēt šo duetu uz Pasaules, Eiropas un Olimpiādes pjedestālu augstākajiem pakāpieniem. Kaut pašu sportistu sejas izteiksmē apbalvošanas ceremonijā lielu gandarījumu par sasniegto nevarēja samanīt, viņu sniegums bija meistarīgi brīnišķīgs. Viņi, tāpat kā vairāki citi mūsu spožie talanti, bija latviešu tautas lielākās daļas elki un tādi arī paliks, kad beigs savas aktīvās sportistu gaitas. Taču ir jāpieņem patiesība, ka jebkurā sporta veidā notiek paaudžu maiņa un ka jebkurā sporta lielvalstī rezervistu soliņš ir daudz garāks.

To parādīja arī šis čempionāts, kad toni sāk uzdot gados jauni un gara auguma spēlētāji. Pēdējie turnīri apliecināja, ka norvēģu duets Kristians Sērums un Annešs Mūls ir neapturams, un atklāja, ka arī šajā sporta veidā turpmāk laurus plūks nevis aizsardzības spēlētājs, bet tieši bloķētājs. Vēl pirms pavisam neilga laika neviens neparedzēja, ka Skandināvijas valsti tik veiksmīgi var pārstāvēt pludmales volejbolisti. Viņu meistarību apbrīno arī mūsu izcilnieku treneris Genādijs Samoilovs.

Alūksnes un Apes novados notiek gan kausu izcīņa, gan čempionāts pludmales volejbolā, kas pulcē pietiekami lielu duetu skaitu un sportistu ar labu sniegumu amatieru līmenī. Varbūt starp viņiem ir kāda mūsu nākotnes cerība, par kuru G. Samoilovs saka: “Man pietiktu ar vienu, varbūt diviem šādiem spēlētājiem, tad mums ir nākotne. Ja neatradīsim, drīz varēsim par pludmales volejbolu aizmirst.” Atsaucieties šim aicinājumam! Varbūt, ka arī mūspuses aktīvo “blogotāju” ģimenēs aug jaunieši, kas iemirdzēsies tikpat spoži, kā tie, kas šobrīd nosaka toni pludmales volejbolā pasaulē, Eiropā un Latvijā.