Kā skaidrot klientu neapmierinātību par “Latvijas Kredītu Centrs”

Finanšu attiecības starp aizņēmēju un kreditoru nemaz nav tik vienkāršas, kā varētu likties iesākumā. Pirms tam, kamēr tiek akceptēta jebkāda summa, potenciālais aizņēmējs iziet cauri vairākiem monitoringa posmiem, un viņa informāciju pārbauda kopējā banku datu bāzē, lai pārliecinātos par viņa kredītu reputāciju. Diemžēl, ne visas mūsu vēlmes sakrīt ar mūsu iespējām, un šeit atliek izvēlēties tikai optimālo kreditēšanas variantu – uz situāciju ir jāskatās caur realitātes un objektivitātes prizmu.

Kā kreditors pieņem lēmumu par iesniegumu: pirmkārt, viņš vēlas pasargāt savus klientus no “parādu sloga”, un, ja pamana nespēju tikt galā ar pieprasītās naudas summas atgriešanu, tad atliek kredīta izsniegšanu vai samazina tā apjomu. Kā uzskates materiālu mēs izmantosim reālos esošo sūdzību piemērus par “Latvijas Kredītu Centrs” www.lkcentrs.lv/.

1. «Sākotnēji es biju galvotājs, un iesniedzu visus tam nepieciešamos dokumentus…kredīta summu apstiprināja par 1/5 mazāku, nekā tā bija sākotnējā iesniegumā, un es centos kļūt par pamata aizņēmēju, jo pamata aizņēmējam nebija oficiālu ienākumu, un bija sabojāta kredītvēsture…Noslēdzot līgumu, man piedāvāja procentu likmi par 20% vairāk, nekā tas bija izvēlētajā programmā, un, es, protams, nepiekritu šādiem nosacījumiem…».

Tā kā persona, kas vērsās iestādē, neatbilda nevienai prasībai pret klientu, “Latvijas Kredītu Centrs” palūdza nodrošināt galvotāju, bet, ņemiet vērā, iestāde uzreiz neatteica! Galvotājs spēja iesniegt visu mūsu pieprasīto dokumentu paketi, bet faktiskais aizņēmējs tāpat palika persona ar apšaubāmu maksātspēju. Sūdzību par “Latvijas Kredītu Centrs” ir viegli paskaidrot – klients pārvērtēja savas iespējas, bet, tad saskārās ar realitāti, kas viņam nemaz nepatika.

Kad galvotājs izteica vēlmi kļūt par pamata aizņēmēju, “Latvijas Kredītu Centrs” vienalga saprata, ka tā ir tikai daļa finanšu “priekškara”, jo, kredītu tāpat maksās persona, kas iesākumā iesniedza iesniegumu, diemžēl, viņš neatbilda viņa izvēlētās programmas prasībām.

Ņemot vērā šīs nianses un riskus, kādus būtu jāuzņemas kreditoram, procentu likmi, protams, palielināja, un šī iemesla dēļ jaunais “Latvijas Kredītu Centrs” piedāvājums neapmierināja iesniedzējus. Kopā ar likmi samazinājās arī pati kredīta summa samazinājās 5 reizes. Un, šis lēmums ir pilnībā pamatots, jo apšaubāmajai kredītņēmēja reputācijai kredītu komisija piemetināja to, ka neviens neuzņemsies naudas atgriešanu, jo pats galvotājs izpildīja oficiālā aizņēmēja lomu. Šādu sūdzību par “Latvijas Kredītu Centrs” nevar uzskatīt par objektīvu, sākotnējais aizņēmējs vienkārši neatbilda prasībām.

Šādas sarežģītas situācijas, kur sabojāta sākotnējā aizņēmēja kredītvēsture un slēptie ienākumi neļauj izsniegt pieprasīto naudas summu, kas pēc tam pārvēršas par klientu finansiālo neapmierinātību. Aizņēmējam piedāvāja daudz dārgāku programmu, kas atmaksātu visus kreditora riskus, un atbilda klienta ienākumiem, bet klients šo piedāvājumu uzskatīja par sev nepieņemamu.

2. «Es vēlējos paņemt apvienoto kredītu…Man teica, ka ir nepieciešams galvotājs, kura ienākumi mēnesī nav mazāki par 300€ mēnesī. Atradu galvotāju, kura oficiālie ienākumi ir 400€ mēnesī. Mēs iesniedzām visus dokumentus, pēc tam galvotājam palūdza ierasties birojā, un piedāvāja kļūt par pamata aizņēmēju, jo vieni viņa ienākumi ir 300€, bet otri – 500€. Pie tam, kredīta summa bija samazināta. Es nevaru rast skaidrojumu, kāpēc nevarēju kļūt par aizņēmēju, ņemot vērā to, ka mani oficiālie ienākumi mēnesī ir 800 eiro un laba kredītvēsture…»

Vēl viens reāls piemērs, kad potenciālais klients nenovērtē savas reālās iespējas. Pirmkārt, kāpēc viņam uzreiz neļāva kļūt par pamata aizņēmēju: 1. Ienākumus 800€ līmenī viņš varēja uzrādīt nelielu laika periodu. 2. Iespējams, agrāk klientam ir bijuši kavēti maksājumi citu kredītu atmaksā, par kuriem viņš varētu būt aizmirsis. 3. Klienta ikmēneša izdevumi bija pārāk lieli, un no 800€ palika nepietiekami daudz naudas, lai maksātu par vēlamo kredītu. 4. Klientam, kurš vērsās ar iesniegumu, jau bija esošas kredītsaistības vai viņš kādā no kredītiem ir galvotājs. Kā arī, izskatot kandidātu kredīta izsniegšanai https://lkcentrs.lv/lv/visi-krediti/paterina-kredits/ , tiek ņemts vērā ģimenes stāvoklis, bērnu skaits un viņu vecums, citu ģimenes locekļu ienākumi, ja tādi ir.

Pirms Jūs izlemjat rakstīt sūdzību par “ Latvijas Kredītu Centrs”, Jums ir jāsaprot, pirmkārt, ka jebkura finanšu organizācija ir ieinteresēta izsniegt pēc iespējas vairāk kredītu, lai iegūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Tāpēc, ja kreditors Jums atsaka vai uzstāda stingrākas prasības, Jūs pilnībā neatbilstat tās programmas prasībām, par kuru esat iesniedzis pieteikumu vai šīm prasībām neatbilstat vispār.

3. «Divās iestādēs aizpildīju iesniegumus par apvienotā kredīta saņemšanu. Pirmajā uzņēmumā man pateica, ka man ir nepietiekams stāžs, bet, tā kā alga ir pietiekami laba, vērsieties pie mums vēlāk. Vēlāk saņēmu atteikumu. “Latvijas Kredītu Centrs” pēc anketas aizpildīšanas pieprasīja galvotāju! Kauns iestādēm, kas atsaka parastiem cilvēkiem sniegt palīdzību, kad tā viņiem patiešām nepieciešama…»

Banāla aina un akla kritika. Pie tam, ņemiet vērā, ka ne tikai “Latvijas Kredītu Centrs” izraisīja klienta dusmas, bet, arī pirmā iestāde, kur cilvēks vērsās iesākumā. Visdrīzāk, viņam atteiktu arī trešā un ceturtā finanšu organizācija, jo esošajā darba vietā viņš nav nostrādājis pietiekami ilgi, un viņa darbības jomu kreditors uzskata par nestabilu. Ja pirmais kreditors vienkārši atteica, un palūdza atnākt, kad būs pietiekami ilgs nepārtrauktais darba stāžs, tad “Latvijas Kredītu Centrs” palūdza nodrošināt tikai galvotāju. Šādā veidā samazināt savus riskus ar galvotāja palīdzību “Latvijas Kredītu Centrs” vēlējās tā paša iemesla dēļ, kā to darīja pirmais uzņēmums – persona uzņēmumā strādā nepietiekami ilgi.

Parasti, lūgums atvest galvotāju klientam neizraisa šādu negatīvu reakciju, jo, ja jau viņš ir nopietns un atbildīgs cilvēks, tad tuvinieki diez vai atteiks kļūt par galvotāju. Bet, ja Jūs tas nobiedē, un Jūs nekavējoties sākat rakstīt sūdzību par “Latvijas Kredītu Centrs”, tad tas netieši liek mainīt domas par pašu klientu.

Pati populārākā sūdzība par Latvijas Kredītu Centrs

Noteikumu maiņa

Vēl viens sūdzību veids par Latvijas Kredītu Centrs: noteikumu maiņa. Citiem vārdiem sakot, esmu iesniedzis pieprasījumu automašīnas iegādei par 10000€, bet man apstiprinājuši tikai 7000€. Vai: noteikumos gada likme bija 10-15% gadā, bet līzinga atmaksas grafikā ir 18%! Kāpēc tā notiek: līzinga uzņēmumi nosaka noteikumus klientam atkarībā no viņa raksturojuma. Ja naudas neatmaksāšanas risks ir pietiekami liels, tad klients nevar cerēt uz izdevīgiem procentiem vai lielu naudas summu. Šī iemesla dēļ vairākiem iesniedzējiem lūdz atgriezties pēc kāda laika, kad viņu darba alga pieaugs vai būs atmaksāti esošie aizņēmumi Bet, sapratnes vietā Latvijas Kredītu Centrs saņem tikai sūdzības.

Tomēr, pārskatot visas sūdzības par Latvijas Kredītu Centrs, es neredzēju nevienu sūdzību, kur klientam jau pirmajā dienā tiktu atteikts. Latvijas Kredītu Centrs darbinieki acīmredzami cenšas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu visiem, kas vēršas pie viņiem, bet to novērtē, diemžēl, pretēji. Iespējams, mans nelielais skaidrojums palīdzēs pārvērst sūdzības par Latvijas Kredītu Centrs pateicīgās un pozitīvās atsauksmēs, kas objektīvi norādīs uz Latvijas Kredītu Centrs priekšrocībām vai nenozīmīgajiem trūkumiem, bet jau pozitīvā formā.

Reklamraksts