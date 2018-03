Divkāršā alga vai divkāršā morāle?

Pēdējos televīzijas ziņu radījumos viena no karstākajām vēstīm bija par to, kā Latvijas Onkoloģiskā centra radiologi un viņu asistenti bija pamanījušies paralēli kvotu rindai izveidot savējo, lai it kā ātrāk vēža slimnieki tiktu pie speciālistiem uz izmeklējumiem, un par to saņēmuši atlīdzību. Šī nauda, protams, nav nonākusi ārstniecības iestādes kasē. Šīs darbības notikušas pirms dažiem gadiem un tikai tagad tās nonākušas tiesībsargu redzes lokā un lieta izskatīšanai nodota Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Tā jau nodēvēta par “radiologu prāvu”.

Pagaidām informācija par notikušo ir skopa, bet fakts, ka nācies izraudzīties plašāku sēžu zāli, liek noprast, ka iesaistīto personu loks ir liels – tie taču ir medicīnas darbinieki – un kaitējuma nodarījums bīstams sabiedrībai. Paralēlās rindas pakalpojumus tās darbības laikā izmantojuši vairāk par simtu vēža slimnieku, no kuriem liecības sniegt daudzi vairs nevarēs ierasties, jo viņu dzīves gaita ir izbeigusies. Iespējams, ka šī tiesas prāva arī nenotiktu, ja kāds no mediķiem nebūtu uzdrošinājies runāt atklāti. Šādai prāvai vispār demokrātiskā valstī nevajadzētu notikt, ja Latvijā veselības aprūpes sistēmā viss būtu kārtībā.

Domāju, ka šī ziņa satrauca lielāko mūsu sabiedrības daļu, un vairākums tās to uzņēma ar dalītām izjūtām. Manuprāt, šie radiologi un viņu asistenti ir tā aptraipījuši arī godīgo ārstu balto halātu, ka, lai cik bargs būtu vainīgajiem sods, tumšie putekļi nosēdīsies arī uz tiem.

Aizdomas uz ļaundabīgo audzēju ik katrā, kas ar tām sastopas, tā satricina cilvēka dzīves ritmu, ka viņš ir gatavs pat uz neiespējamo. Ar šādām pacientu sajūtām sastapos arī es, kad nācās nokļūt šajā ārstniecības iestādē un pārkāpt onkoloģiskā centra slieksni.

Pateicoties Alūksnes speciālistu godīgumam, tas notika tieši tā, kā prasīja noteikumi, lai no laukiem nokļūtu Gaiļezera slimnīcā. Taču tur jau valdīja “savi likumi”. Mutiskā informācija sasniedza gandrīz katru, kas te bija nokļuvis pirmo reizi, un tas viss saistījās ar papildu atlīdzību, kas gan tolaik tika nosaukta par pateicību, naudā. Tā kā man bija veselības apdrošināšanas polise, tad necentos noskaidrot, cik kuram speciālistam šī pateicība ir liela. Tikai darbiniecei, kura izsniedza dokumentus izrakstoties, uz rakstāmgalda bija dekoratīva krājkasīte, kurā noteikta naudas zīme bija jāieliek. Es biju skopa, jo viņa nevarēja izsniegt čeku, ka no manis ziedojums centram ir saņemts… Tāpēc mani izbrīnīja nodaļas vadītājas atklāsme, ka viņa par radiologu rīcību neko nav zinājusi.

Vēzis savās ķetnās ir paņēmis vairākus man tuvus cilvēkus pēdējos gados un pavisam svešus cilvēkus nācies stiprināt bēdās, kad par tuvinieka zaudējuma cēloni bijusi šī onkoloģiskā slimība. Pēc šī notikuma Latvijas Onkoloģiskais centrs sola, ka turpmāk nebūs iespēja saņemt ārpus rindas pakalpojumus nevienam pacientam, bet mēs apņemsimies atsaukties katram ārstu aicinājumam ierasties uz bezmaksas izmeklējumiem.