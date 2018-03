Cildināt latviešu valodu

Tolete. Esu. Orģināls. Airobika. Nau. Trenners. Nummurs. Gūlta. Stūlbenis. Radiātors. Avstiņas. Ščīvji. Vejkals. Kafeinīca. Fudbols. Vārcargs. Sareščīts. Tejcamā stāvoklī. Aizskari. Dzelssceļš. Bazģitāra. Mejtene. Pagaišais. Oblikāti. Piegdiena. Sezdiena. Ceturdiena. Febrāris. Griezti. Izstabā. Atsaudzīgs. Alkahols. Jājiet. Izsturēties. Supsīdijas. Greifrukts. Atsevisča samaksa. Bunba. Bendzīns. Ginekalogs. Mēdiji. Viss vairāk man patīk. Ventilātors. Piekdiena. Peinbols. Adminstrātors. Isolīt. Hojogrāfija. Tiko. Matreāli. Stāv bez vajdzības. Ataisīta. Apakšsvārtki. Gaņau būs labi!

Globalizācijas laikmetā, kad lielā mērā mēs ēdam un dzeram tos pašus produktus, ko visa pārējā pasaule, kad svinam arī vienus un tos pašus svētkus un kad lietojam arī vienu un to pašu naudu, viena no vērtībām, ar ko izceļamies, neapšaubāmi ir mūsu, latviešu, valoda. Tās loma nostiprināta Satversmē, jau kopš agras bērnības to apgūst mūsu bērni, un mēs arī vēlamies, lai to pēc iespējas labāk zinātu arī Latvijā dzīvojošie cittautieši. Ne velti šobrīd ir nolemts, ka jau drīzumā izglītības iestādēs vidusskolu posmā mācības notiks tikai latviski. Latviešu valoda īpaši izcelta arī Latvijas simtgades svinību kontekstā, un, lūk, viens no simtgades svinību virsmērķa sasniegšanas uzdevumiem ir arī “Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu!” Tātad, ir jācildina, un, šķiet, viens no labākajiem veidiem, kā to var darīt, ir pareizi latviski runāt, pareizi rakstīt, un, šķiet, ka pašiem latviešiem tā nav nekāda problēma. It īpaši jau augstām amatpersonām, kas regulāri uzstājas gan Saeimas tribīnē, gan televīzijā, kā arī citām publiskām personām, kuras biežāk ir publiskās telpas priekšplānā. No viņiem tiek sagaidīta priekšzīme.

Runāšana ir tikai daļa no komunikācijas, bet, ja kādam šķiet, ka ar rakstīšanu taču problēmu nav, atliek tikai atvērt sociālos tīklus. Augšminētā rindkopa ir tikai maza daļiņa no tā, ko ikdienā varam izlasīt sociālo tīklu komunikācijā. Ja sākotnēji šos vārdus apkopoju kā joku, sak, varbūt kāds piefiksēs, ka kādu vārdu tomēr raksta nepareizi, tad laikam tas nekāds joks vis nav, jo apkopojums publiskajā telpā izpelnījies plašu rezonansi, parādot, ka mums latviešu valoda tomēr nav vienaldzīga, kas Latvijas simtgadē priecē īpaši. Perfekts literārās valodas lietojums vismaz mutvārdos ir reti sastopams, rakstos, ja neskaita grāmatas, ar to labākajā gadījumā var lepoties tikai drukātā prese, un arī es sevi nepieskaitu pie literāri pareizas valodas flagmaņiem, taču tas neliedz mums kaut mazliet pacensties.