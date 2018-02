Iespēja iegūt bezmaksas konsultāciju pie notāra

27. un 28. februārī jau 13. reizi visā Latvijā norisināsies “Notāru dienas”. To laikā ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt notāra bezmaksas konsultāciju un iegūt atbildes uz sev interesējošajiem juridiskiem jautājumiem. Šogad “Notāru dienās” īpaša uzmanība tiks pievērsta gan sabiedrības informēšanai par to, kā sevi pasargāt no krāpniekiem, gan arī tam, kā nekļūt par upuri iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem.

“Zvērinātu notāru pieredze rāda, ka mūsdienās noziegumu forma un saturs mainās. Ja pirms 10 -15 gadiem mēs itin droši varējām runāt par to, ka visbiežāk par krāpnieku upuriem kļūst seniori un vientuļi cilvēki, kuriem ar juridiskām shēmām izkrāpa īpašumus vai finanšu līdzekļus, tad šodien situācija ir kardināli mainījusies. Neviens vairs nav pasargāts un var kļūt par upuri, tādēļ ikvienam no mums ir jābūt sevišķi uzmanīgam,” aktualitāti komentē Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča.

Šā gada “Notāru dienas” ir īpašas arī tāpēc, ka drīzumā tiks atklāts notāru digitālais portāls. “Par šo jauninājumu esam īpaši gandarīti. Turpmāk ikvienam notāra pakalpojumi būs pieejami arī attālināti; arī tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvijas,” norāda Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Bezmaksas notāru kosultācijas notiks 27. un 28. februārī no 10.00 līdz 16.00 visos notāru birojos klātienē. Turklāt, uzdot jautājumus notāram varēs arī attālināti, izmantojot Skype (lietotājvārds: notarudienas).

Sandra Apine