Vai cilvēka dzīvībai ir tik niecīga vērtība?

Šonedēļ sabiedrībā plašu rezonansi guvis kādas jaunas sievietes Rutas ieraksts sociālajā vietnē “Facebook”, kura klāsta, ka pirmdienas, 12. februāra, rītā, dodoties uz darbu Vienības gatvē, Rīgā, pamanīja uz ietves blakām tramvaja sliedēm guļam sētnieku ar sniega lāpstu rokās. Izrādījās, ka viņš ir miris un tur atrodas jau kādu laiku. Rutu šokējusi sabiedrības vienaldzība, jo visi braukuši garām, pat piebremzējot, bet neviens nav apstājies un paskatījies, kas ar šo cilvēku ir noticis. Arī laikā, kamēr sieviete vēl mirušajam centās sameklēt pulsu, kādas desmit minūtes neviens pie viņas tā arī nepienācis.

Te nu atmiņā atausa kāds gadījums no manas dzīves. Pagājušajā ziemā, braucot uz Rēzekni naktī un lielā sniegputenī, kādā ceļa līkumā zaudēju kontroli pār auto un pēc īsa mirkļa jau atrados grāvī ar skatu braucienam pretējā virzienā. Kad pirmais šoks bija pārgājis, izkāpu un apskatījos iespējas izkļūt no situācijas saviem spēkiem. Sapratu, ka tas man neizdosies, sazvanīju evakuatoru un gaidīju to atbraucam. Tikmēr nakts tumsā sniegputenis turpinājās un pa autoceļu uzmanīgi man garām brauca automašīnas. Un tikai retais apstājās, lai pajautātu, vai ar mani viss kārtībā, vai nepieciešama palīdzība, vai es to jau esmu izsaukusi. Tonakt pārliecinājos, ka par manu nelaimi un par palīdzības iespējām painteresējās vien vieglo automašīnu šoferi, bet bez apstāšanās man garām aiztraucās smagsvara auto, tieši tie, kuru vadītāji ar savu spēkratu bez lielas piepūles man būtu varējuši palīdzēt izkļūt no kupenām.

Tā arī šoreiz – cik daudz tramvaju ar tajos esošajiem neskaitāmajiem pasažieriem pabrauca garām uz ielas guļošam cilvēkam, cik auto… Un neviens pat neiedomājās izsaukt ātro palīdzību, izkāpt no savas komforta zonas, lai tikai neiekļūtu neierastā situācijā, lai tikai neradītu sev liekas problēmas. Kādēļ esam kļuvuši tik vienaldzīgi cits pret citu? Kas ar mums notiek? Vai tiešām cilvēka dzīvībai mūsdienās ir tik niecīga vērtība, ja mēs savā ikdienas steigā neatļaujamies pat piestāt?