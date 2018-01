Tiklīdz parādos tīmeklī, tieku atpazīta

Ar šī gada 25. maiju tiks sākta Vispārīgo datu aizsardzības regulas, kas ievieš jaunu pieeju personas datu aizsardzībai, pielietošana. Par fiziskas personas datiem mēs parasti uzskatām personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Taču pēc būtības personas dati ir jebkas, kas ļauj identificēt personu. Tā ir arī IP – kādas ierīces, piemēram, datora, kas pieslēgts internetam, unikāla identifikācijas adrese, tā ir visa informācija, kuru, saliekot kopā, varam saprast, kas esam. Vai mēs esam precējušies, vai mums ir bērni, kāda ir mūsu tautība, kur mēs dzīvojam – pilsētā vai laukos. Pat ja nav zināms cilvēka vārds un uzvārds, kā reizumis redzam vai, pareizāk sakot, neredzam internetā, šim cilvēkam ir noteikta IP adrese. Un tad, kad mēs internetā meklējam vai ievadām kādu informāciju vai darbojamies sociālajos tīklos, attiecīga sistēma sāk vākt par mums datus. Lai gan tā nezina ne vārdu, ne uzvārdu, tai par mums ir zināms ļoti daudz, piemēram, kādi ir mūsu paradumi, ko pērkam, ko nepērkam, kas mums patīk vai nepatīk, kādas reklāmas iesakām vai neiesakām citiem.

Lūk, piemērs no manas pieredzes! Nesen vēlējos iegādāties kādu sadzīvē nepieciešamu sīkumu un sāku to meklēt internetā. Atradu un nopirku, taču tagad kopš tā laika, kad ielogojos savos sociālo tīklu profilos, ik reizi man tieši šis internetveikals reklamējot piedāvā šo un citas preces. Sākumā nesapratu šādu manis izsekošanu, taču iedziļinoties atskārtu, ka viņu datu bāzē taču palika mani dati – vārds, uzvārds, adrese, uz kuru prece tika atsūtīta, kā arī IP adrese, no kuras aplūkoju viņu internetveikalu. Tādēļ tagad ik reizi, kad “parādos” sociālajos tīklos, tieku atpazīta, un veikals steidz man piedāvāt atkal ko jaunu.

Tāpat savā pasta kastē bieži vien saņemam vēstules ar dažādiem piedāvājumiem – aicinājumu iegādāties brilles, puķu sēklas, piedalīties loterijās un citus, un brīnāmies – kā gan viņi zina manu vārdu, uzvārdu, adresi, es taču tur neko neesmu pirkusi? Taču – vienu reizi preci nopirku un sen jau par to esmu aizmirsusi, bet uzņēmums gadiem ilgi glabā manus personas datus ar domu – varbūt kādreiz noderēs.

Personas datus ir svarīgi aizsargāt, jo tā ir daļa no mūsu privātās dzīves. Kādēļ kādam citam būtu jāsāk analizēt, ko es daru, kādus sociālos tīklus aplūkoju, ko pērku, cik man ir bērnu, vai esmu precējusies vai ne? Tā ir iejaukšanās manā privātajā dzīvē, ko vēlāk, iespējams, izmantos, lai pieņemtu kādu lēmumu attiecībā uz mani. Tādēļ ir tikai apsveicami, ka beidzot arī šis “ledus ir sakustējies” un tiks pieņemta stingrāka likumatbildība par fizisku personu datu aizsardzību.