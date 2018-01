Dāvanas – arī bez lieliem tēriņiem

Jau gandrīz divas nedēļas aizvadītas Jaunajā – 2018. gadā, kas mums visiem būs īpašs, jo šogad svinēsim Latvijas simtgadi. Jau pērn ap šo notikumu virmoja daudz kaislību saistībā ar 60 miljoniem, kas ir plānotais kopējais finansējums no dažādiem avotiem laika posmā no 2017. līdz 2021. gadam Latvijas simtgades svinībām.

Lai atceramies, ka skarbu kritiku Latvijas simtgades svinēšanas izmaksām pērn veltīja komponists Jānis Lūsēns, rosinot domāt par to, ka šis notikums nedrīkstētu kļūt par peļņas avotu mūziķiem un māksliniekiem, un aicinot izpildītājus un mūziķu kolektīvus koncertēt Latvijas visattālākajos nostūros bez maksas. Vai šī ierosme ir guvusi atsaucību, rādīs laiks, taču tas ir pamudinājums arī ikvienam no mums padomāt par to, kā radoši un atmiņā paliekoši, bez lieliem tēriņiem svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu, sagatavojot tai arī kādu īpašu dāvanu.

“Malienas Ziņu” pielikumā “Mēs esam piederīgi Latvijai” jau rakstījām par Zeltiņu tautas nama interešu grupu “Zeltenes”, kas, sagaidot Latvijas simtgadi, veidos notikumu ciklu “Svētki mazai sirsniņai”. Tās dalībnieki šogad ir iecerējuši apciemot bērnu namus, vecos un vientuļos ļaudis mājās un sociālās aprūpes centros, kā arī kopā ar jauniešiem doties uz dzīvnieku patversmēm, lai palīdzētu ar praktiskiem darbiem un pašu sarūpētām lietām. Zinot zeltiniešu apaņēmību un darbīgumu, esmu pārliecināta, ka viņi šo ieceri arī īstenos. Apes novadā neformālā grupa “Mēs Apes novadam”, kurā apvienojušies novada pagastu un Apes kultūras, tūrisma darbinieki un citi entuziasti, izveidojuši ceļojošo izstādi “Apes novads toreiz un tagad”, vācot un apkopojot foto materiālu un aprakstus par nozīmīgākajiem dabas un kultūrvēstures objektiem Apes novadā.

Abu novadu kultūras darbiniekiem ir daudz dažādu ieceru, kuras tiks īstenotas Latvijas 100. jubilejas gadā Alūksnē, Apē un abu novadu pagastos. Jau šo sestdien pavisam neparastā pasākumā Ziemera pagasta Vistas kalnā tiksies Ziemera pagasta sieviešu kora “Elisa” dalībnieces un Veclaicenes tautas nama vokālo ansambļu dziedātāji pasākumu cikla “Latvija 100” pirmajā pasākumā “Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus”, ko organizē Māriņkalna un Veclaicenes tautas nams sadarbībā ar Māriņkalna un Veclaicenes bibliotēku.

Dzimšanas dienas svinībās mēs vienmēr gaidām dāvanas, taču visvairāk vēlamies, lai tās mums sagādātu prieku. Lai to mums ikvienam izdodas piedzīvot šajā – Latvijas simtgades gadā!