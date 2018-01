E – veselības sistēma – par katru cenu

Jauns gads ir sācies, un šoreiz tas iezīmēsies ar vēsturiski lielāko finansējuma palielinājumu veselības aprūpei pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Šim nolūkam novirzīti par 194 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā. Tādējādi kopējais veselības aprūpes budžets šogad pārsniedz vienu miljardu eiro. Plānots, ka papildu finansējums nodrošinās iespēju ne vien samazināt gaidīšanas rindas pacientiem, bet arī ieviest jaunus veselības aprūpes pakalpojumus, palielināt ārstniecības personu atalgojumu. Šis gads būs arī pāreja uz valsts obligāto veselības apdrošināšanu, kas radīs pārdomas visiem tiem iedzīvotājiem, kas nav sociāli apdrošināti, jo nākamgad tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem būs tikai sociāli apdrošinātām personām un tiem, kuri būs brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas par 2018. gadu.

Taču, kā vienu no būtiskākajām pārmaiņām Veselības ministrija uzskata arī E – veselības ieviešanu, kas no 1. janvāra ir obligāta visām ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm.Tās ieviešanas process gan nav bijis viegls un joprojām tiek pretrunīgi vērtēts. Jau 2. janvārī masu mediji ziņoja, ka E – veselības sistēmas traucējumu dēļ ģimenes ārstiem bija apgrūtināta pacientu pieņemšana un recepšu izrakstīšana visā Latvijā. Tā vietā, lai ārsts varētu veltīt lielāku uzmanību pacientam un viņa problēmai, nu viņam jālauza galva par to, vai būs iespējams pacientam izrakstīt nepieciešamo recepti, vai darbosies E – veselības sistēma, kaut tās ieviešana sākās jau 2016. gada septembrī. Veselības ministrijā, šķiet, vēl joprojām arī nezina to, ka laukos lielākoties pietrūkst jaunās maiņas un tur strādā ģimenes ārsti, kas ir jau cienījamā vecumā un kuriem apgūt sarežģītos E – veselības sistēmas labirintus nav vienkārši. Protams, mums jāiet līdzi laikam un savā darbā jāievieš novitātes, taču pārejas periods varbūt tomēr varēja būt garāks, lai no lauku novadiem arī šādā veidā neaizbaidītu tos pašus mediķus, kas tur vēl palikuši!