Reizēm domāju par to, vai esmu objektīva sabiedrībā notiekošo procesu intensitātes novērtēšanā, jo redakcija ir tā vieta, kur ir viena no lielākajām informācijas apritēm, un parasti šķiet – visapkārt notiek tik daudz, ka nevar pat pagūt visu fiksēt. Turpretī cilvēks, kuru īpaši neinteresē, kas notiek vai viņš varbūt nav par notiekošo informēts, teiks – a te jau nekā nav! Reizēm mēraukla ir viesi, kurus pārsteidz mūsu mazo novadu norišu mērogi un intensitāte, un tad gan saproti, jā, nu laikam jau tiešām tas ir forši, un nemanot izslienies lepnāk.

“Visu laiku domāju, par ko gan tādā mazā novadā var divreiz nedēļā rakstīt…? Tagad saprotu, ka visu nemaz nevar uzrakstīt,” pēc laikraksta darba iepazīšanas teic kāds ciemiņš. Tā ir. Un, es ceru, ka tā būs arī 2018. gadā un turpmāk, arvien meklējot īpašus stāstus lasītājam.

Manos reģistros šis gads paliks kā pirmais, kad beidzot kāds sāk satraukties par laikrakstu pastāvēšanu. Ja līdz šim fondu un projektu naudas balstīja visas citas nozares, tad beidzot arī Latvijas mediji saņēma Mediju atbalsta fonda līdzekļus satura veidošanai, un es ceru, ka nepazudīsim no šī redzesloka. Priecājos, ka jaunā gada priekšvakarā lasītājiem varam piedāvāt ceturto pielikumu ar vērtīgiem, Latvijas simtgades cienīgiem materiāliem.

Taču ir lietas, ko mēs varam mainīt, un ir – ko nevaram. Piemēram, varam arvien uzlabot laikraksta saturu, bet nevaram ietekmēt to, ka objektīvi sarūk cilvēku skaits, kas šo saturu var novērtēt (paldies visiem, kas novērtē un mums uzticēsies arī nākamgad!) Tādēļ, visticamāk, sev un arī apkārtējiem jaunajā gadā jāvēl miers, pieņemot lietas, ko nespējam ietekmēt, drosmi un varēšanu mainīt to, kas ir mūsu varā, un gudrību atšķirt pirmo no otrā. Mācīsimies gūt prieku visā, kas mainās, un laimi tajā, ko iespējams paturēt!