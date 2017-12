Nepieciešams rast kompromisu un vienoties

Sniega segas biezums ceturtdienas rītā Alūksnē bija sasniedzis piecus centimetrus, liecināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Rīts bija patiešām skaists un beidzot gaišs. Starp daudzajām apsnigušām automašīnām, kas nu izskatījās teju vienādas, atradu arī savējo, iedarbināju, notīrīju sniegu un priecīga devos uz darbu. Taču, ak vai! Baltais sniegs nu bija aizsedzis neskaitāmās pagalmu piebraucamajos ceļos esošās bedres, no kurām bezsniega apstākļos bija vienkāršāk izvairīties. Mēģinot atsaukt atmiņā nu jau sen zināmās vietas ar visdziļākajām bedrēm un cenšoties lavierēt starp tām, atmiņā atausa nesenā saruna ar mājas apsaimniekotāja uzņēmuma vadītāju par to, kā risināt jautājumu par daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu. “Naudas nav, dzīvokļu īpašnieki ir parādā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, māju apsaimniekošanas nauda arī ir ar negatīvu bilanci, tādēļ iekšpagalmu piebraucamos ceļus nevaram salabot. Jautājums jārisina iedzīvotāju sapulcēs…” teica vadītājs. Šo situāciju noteikti zina arī citi daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, jo tie, kam apnika pārvietoties pa izdangātajām ielām un lūgties kaimiņus sarosīties kopīgam darbam, paši jau atveduši pa spainītim sīkakmentiņu un savas mājas priekšā esošās bedres aizpildījuši. Taču ar to jautājums nav atrisināts. Nav normāli, ka daži no iedzīvotājiem labos ceļu bedres, citi atjaunos bērnu rotaļu laukumus, bet vēl citi izpaudīsies ar pašdarbību, stādot košumkrūmus un puķes, kad vēl citi vienkārši priecāsies un baudīs šī darba augļus!

To pārdomājot, atmiņā uzplaiksnīja kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Alūksnē par iedzīvotāju un projektā pieejamajiem pašvaldības līdzfinansētajiem līdzekļiem ieklātais bruģis, pie citas, realizējot projektu, nomainīts ietves segums, nolietojušās apmales, iekārtots bērnu rotaļu laukums un cits. Lūk, arī risinājums, par kura realizāciju gan ar balsu vairākumu sapulcē nepieciešams vienoties mājas dzīvokļu īpašniekiem, zemes īpašniekiem un, garantējot līdzfinansējumu, deleģēt projekta sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajās institūcijās mājas apsaimniekotājam, ja to nevaram savādāk! Un ziema, šķiet, ir pats piemērotākais laiks, lai šīs, ar kompromisa rašanu un dokumentu sagatavošanu saistītās, problēmas risinātu.