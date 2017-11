Saņem kredītu lētāk ar Credit

Saņemt kredītu un ietaupīt uz procentiem vai komisijas maksas ir iespējams. Tagad internetā ir pieejami aizdevumi, kas piemēroti dažādām vajadzībām, t.sk. kredītu apvienošanai. Ja plānojat aizņemties un gribat ietaupīt, ienāciet Credit.lv. Jaunajiem klientiem – atlaides.

Pats svarīgākais, piesakoties kredītam, ir rūpīga savu vajadzību un finansiālo iespēju apzināšana. Ir būtiski izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu, turklāt tikai pie nosacījuma, ka esat pārliecināti, ka spēsiet izpildīt visas saistības. Pretējā gadījumā sākotnējais ietaupījums nedos kāroto rezultātu un būsiet spiesti maksāt pēc pilnas programmas saskaņā ar cenrādi. Labā ziņa – visas kredīta cenas un veicamie maksājumi ir skaidri un saprotami. Tas ļauj patērētājam būt drošam par savām tiesībām un pienākumiem.

Kā izvēlēties piemērotāko kredītu veidu?

Visi kredīti, kas paredzēti īstermiņa vajadzībām Latvijā tiek aizdoti ar termiņu līdz 30 dienām. Šis aizdevumu veids ir piemērots situācijās, kad steidzami vajag naudu (nelielu summu), bet nezinat, kur dabūt kredītu. Pieteikties aizdevumam varat internetā un, ja lēmums būs pozitīvs, naudu kontā saņemsiet pavisam ātri, lielākoties, jau 15 minūtēs pēc pieteikuma apstiprināšanas (darba laikā). Labā ziņa – pirmajā reizē ir pieejams pirmais kredīts bez maksas procentiem, t.i. bezprocentu aizdevums. Atmaksājiet tik, cik aizņēmāties un viss. Ja termiņš tiks kavēts, jārēķinas ar papildus izmaksām. Šis apstāklis ir ātrā kredīta skaistums un vienlaikus arī posts reizē. Ir cilvēki, kas aizņemas neizvērtējot savu maksātspēju un rezultātā noteiktajā laikā nav spējīgi atgriezt parādu. Ja tas notiek ar Jums, jārēķinas, ka būs jāmaksā par līguma pagarināšanu vai jārēķinas ar soda naudām un citiem papildus izdevumiem. Tas nav patīkami, bet sadarbības nosacījumi katram klientam ir zināmi jau iepriekš, līdz ar to tas nav nekāds pārsteigums.

Apstākļos, kad vajag lielāku aizdevumu, privātpersonām var noderēt patēriņa kredīts ar ikmēneša maksājumu. Izvēloties šo variantu, varat pretendēt uz 1000 eur, 2000 eur vai pat vairāk, parādu atmaksājot pa daļām. Atkarībā no kredīta apmēra, līguma darbības termiņš var sasniegt pat divus, trīs un vairāk gadus, kas vairumā gadījumu ir vairāk kā pietiekami saistību izpildei. Ilgāks parāda atmaksas termiņš ļauj samazināt ikmēneša maksājumu un nauda atliek ne tikai maizei, bet arī desai. Tajā pašā laikā jārēķinas, ka ilgāks atmaksas termiņš automātiski nozīmēs arī lielāku peļnu kreditoram, jo procentos samaksāsiet vairāk. Ir cilvēki, kas gatavi darīt visu iespējamo, lai ātrāk tiktu vaļā no parādiem un ir tādi, kas uzskata, ka kredīts ir normāla dzīves sastāvdaļa un par to neiespringst. Savilkt jostu un tikt ātrāk vaļā no parādiem vai dzīvot sev neko daudz neatsakot, bet pārmaksājot vairāk par finanšu resursu piesaistīšanu, izvēle ir katra paša ziņā.

Kur meklēt aizdevumus?

Kad vajag kredītu, apmeklējiet https://credit.lv un atrodiet lētāko un reizē arī savām vajadzībām piemērotāko aizdevumu. Latvijā ir dažādi nebanku aizdevēji un katrs no tiem tiecas iegūt patērētāju uzmanību visos iespējamos veidos. Reklāmās redzamie piedāvājumi reti, kad ir paši izdevīgākie, jo paralēli skaļākajiem kliedzējiem ir arī citi, kas piedāvā labākus nosacījumus. Piemēram, Jums vajadzīgs bezprocentu ātrais kredīts 500 eur apmērā, bet aizdevējs X sola aizdot bez procentiem 300 eiro. Jūs aizņematies 500 eiro uz mēnesi un samaksājat procentos 50 eur. Rīkojoties saprātīgāk, Jūs būtu varējuši aizņemties 500 eur bez procentiem un par ietaupītajiem 50 eur vēlāk nopirkt Ziemassvētku dāvanas. Varam secināt, ka situācijās, kad vajag aizņemties portāla Credit apmeklēšana ir labs variants, kā iegūt iespējami labāku risinājumu. Aizņemieties atbildīgi.

