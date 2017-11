Ar skatu uz simtgadi

Rīt 18. novembris – Latvijas dzimšanas diena. Pēdējā pirms nozīmīgās jubilejas – apaļajiem simts gadiem, kopš Latvijas Tautas padome pašreizējā Nacionālā teātra ēkā proklamēja Latvijas Republiku.

No vienas puses, šīgada valsts svētki īpaši neatšķiras no iepriekšējiem gadiem. Tā ir diena, kad daudzi pārdomā savu piederību Latvijai, atceras par tās vērtībām un pasūkstās varbūt par lietām, kuras gribētu citādākas. Kāds, iespējams, kārtējo reizi gūs apstiprinājumu populārajam teicienam: “Es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsti.” Cits izmantos izdevību baudīt kādu valsts svētku pasākumu, kas, visticamāk, uzjundīs ikdienā nereti snaudošās patriotisma jūtas.

No otras puses, Latvijas simtgades tuvošanās liek šo dzimšanas dienu svinēt citādākām sajūtām – kā pēdējo pieturas punktu pirms nozīmīgās gadskārtas. Ja vēl pavasarī likās jocīgi, kāpēc svētkus jāsāk svinēt pusotru gadu iepriekš pirms to norises, tad tagad arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka šāda pieeja bijusi vispareizākā. Latvijas simtgades tuvošanās radījusi patīkamu rosību cilvēkos un apkārtējā vidē. Zem svētku zīmes tiek organizēti dažādi pasākumi, rīkotas akcijas, īstenoti projekti. Izrādās, parādīt cieņu un mīlestību pret valsti var tik daudz dažādos veidos! Pat tad, ja neesi starp kādas aktivitātes iniciatoriem, ikvienam ir iespējams kļūt par daļu no šī procesa, kas uzvirmo pat vismazākajos pagastos un ciemos. Latvijas simtgades pasākumi likuši sajust piederību valstij arī ikdienā. Jā, joprojām ir lietas, kas mūs neapmierina vai kaitina un pret kurām cīnīties esam bezspēcīgi. Tajā pašā laikā arvien biežāk atklājas jaunas lietas vai cilvēki, kas veido latviskuma sajūtu, liek izjust lepnumu un aizdomāties, ko mēs katrs varam darīt, lai sniegtu savu ieguldījumu vai nu palīdzot citiem, vai arī padarot labāku vietu, kurā dzīvojam.

Visticamāk, šīs sajūtas turpmāk kļūs tikai spēcīgākas, uzvirmojot ar jaunu sparu nākamajā gadā gaidāmajos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, bet jo īpaši – lielajās simtgades svinībās. Taču visvairāk gribētos, ka simtgades radītā rezonanse nepazustu līdz ar salūtu gaisā, bet kļūtu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, viešot cerību labākai nākotnei.