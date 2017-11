Nākamgad – par vienu skolu mazāk

Aizvadītās sestdienas pievakarē, verot Ilzenes pamatskolas durvis pirms skolas 30 gadu jubilejas pasākuma, bija divējādas sajūtas. No vienas puses – satikšanās šādos notikumos to dalībniekos allaž raisa pozitīvas emocijas, jo, no laika atstatuma paraugoties, vairāk atceramies to labo, kas kopā piedzīvots. Taču šoreiz skolas jubileja Ilzenē savā ziņā bija arī atvadas no skolas, jo ar nākamo mācību gadu tā tiks slēgta un Alūksnes novadā būs vēl par vienu skolu mazāk.

Kā savā pētījumā šoruden akcentēja pētnieciskās žurnālistikas organizācija “Re: Baltica”, Latvija lēnām pārvēršas par veco ļaužu zemi. Slēgtās skolas pārtop pansionātos, un “Re:Baltica” valstī atradusi vismaz 14 mācību iestādes, kas pēdējos gados pārtapušas vai drīzumā pārtaps par pansionātiem. Līdz šim gan nav dzirdēts, ka Alūksnes novada pašvaldība būtu apsvērusi iespēju par pansionātu pārveidot Ilzenes pamatskolu, taču ne tik sen izskatītas iespējas to ierīkot kādreizējā Annas pamatskolas, tad – Mārkalnes un visbeidzot – Mālupes pamatskolas ēkā.

Tā kā skolēnu skaits Ilzenes pamatskolā samazinājies līdz nepilniem 30, tad tās ēkā mājvietu plašākās un gaišākās telpās tagad radusi pagasta bibliotēka, un zīmīgi, ka tajās kādreiz bija latviešu valodas un literatūras kabinets. Savukārt matemātikas kabinetā iekārtots pagasta feldšeru punkts. Taču kā nākotnē tiks apsaimniekotas pārējās telpas? Ilzenieši kā vienu no variantiem ir apsvēruši piedāvāt tās dažādu nometņu rīkošanai. Nebūtu slikti, taču cik daudz būs gribētāju, kas vēlēsies doties uz attālu vietu, kas atrodas tik nomaļus? Bet varbūt miers un klusums, dabiskā lauku vide var būt arī iespēja?

Allaž priecējis ilzeniešu jaunās paaudzes darbīgums un radošā izdoma. Biedrība “Ilzenes attīstībai” organizē dažādas aktivitātes, kurās iesaistās arī pārējie pagasta iedzīvotāji. Savu artavu jaunās paaudzes izaugsmē devis arī Ilzenes mazpulks, kas šogad Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs” ieguva Veicināšanas balvu. Skolas jubilejas pasākumā vienkopus pulcējās daudz jaunu, skaistu cilvēku, kuri Ilzeni sauc par savām mājām, taču uz pastāvīgu dzīvi šeit neatgriezīsies. Starp citu – šogad pagastā vēl nav piedzimis neviens bērniņš… Taču vasarās, kad ir atvaļinājumu laiks un brīvlaiks studentiem, jaunieši ir te. Kaut uz brīdi, bet savā Ilzenē.