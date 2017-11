Kas raksturo finansiālās grūtības?

Ir visai droši apgalvot, ka jebkuram no mums savas dzīves laikā ir diezgan liela iespējamība sastapties ar viena vai otra veida finanšu grūtībām. Dažas no tām būs salīdzinoši nelielas problēmas un pārvaramas īsākā laika posmā, piemēram, laicīgi neizmaksāta alga, atlaišana no darba vai vairāki nokavēti hipotēkas maksājumi, savukārt, dažas būs krietni lielākas, piemēram, laulības šķiršana vai personīgā bankrota paziņošana. Bieži vien finansiālās nepatikšanas rada arī virkni citu no tām izrietošu, papildus grūtību, kas situāciju sarežģī vēl vairāk un rada sajūtu, ka nav gaismas tuneļa galā. Tādēļ lielu pārsteigumu ļaudīs vairs neizraisa tas, ja atlaišana no darba pakāpeniski noved arī pie laulības šķiršanas, kas tālāk sagrauj kopā saņemtā kredīta laicīgu atmaksu un, galu galā, piespiež indivīdu bankrotēt. Un ja jūs domājat, ka esat pārāk gudrs un apķērīgs, lai kādreiz nonāktu situācijā, kurā būtu jātiek galā ar finansiālajām grūtībām, neaiztraucieties, dzīvē iekārtots tā, ka nepatikšanas parādās visnegaidītākajos nostūros un brīžos. Ne velti informācija par ātrajiem aizdevumiem reklāmas veidā ir izkaisīta pa visiem iespējamajiem informācijas avotiem.

Ja jūs pēkšņi kļūstiet par atraitni vai invalīdu, tas nekavējoties atcels visus jūsu grandiozos nākotnes finanšu plānus, jo visi iekrātie līdzekļi būs jālieto šeit un tagad. Skumjā realitāte it tāda, ka jums būs nepieciešami vairāki desmiti gadu, lai atgrieztos atpakaļ ierindā, un, iespējams, jūs nekad tā arī tur neatgriezīsieties. Ne reti finansiālo grūtību dēļ jums uz visiem laikiem vajadzēs atteikties no iepriekšējā, greznā dzīvesveida. Ja vien tuvākajā nākotnē nebūs gaidāmas kādas laimīgas sakritības vai neparedzama naudas plūsma, loterijas vinnests, kas ātri pārvilks svītru jūsu nelaimei, nekas cits vien neatliks kā pielāgoties jaunajai realitātei. Dažreiz vissmagāk ir tieši pieņemt pašu faktu par piedzīvotajām finansiālajām grūtībām. Lielākā daļa cilvēku nevēlas atzīt, ka viņiem ir problēmas, kamēr vien viņiem nav citas izvēles. Jo ātrāk jūs spēsiet izkliedēt ilūziju, ka tā visa nav realitāte un nemaz nenotiek ar jums, pārejot no nolieguma vai depresijas sajūtas uz realitātes pieņemšanu, jo ātrāk jūs uzlabosiet pašsajūtu un skaidru galvu spēsiet novērtēt savas iespējas. Reizēm kā pozitīvs motivators nostrādā apziņa, ka sliktāk par esošo vairs būt nevar – tas nozīmē, ka viss, kas norisināsies tālāk, būs tikai uz labu.

Finanšu grūtības sevī ietver daudz vairāk nekā tikai dzīvošanu ar ierobežotu budžetu. Finansiālās grūtības pēc definīcijas ir vēlēšanās, bet nespēja izpildīt savas saistības dažādu neparedzētu notikumu vai dzīves līkloču nesto izmaiņu dēļ, kas kopumā apdraud jūsu finansiālo drošību. Tas varētu būt jebkas, sākot no tā, ka nevarat samaksāt ikmēneša īri, jo jūs nenopelnāt pietiekami daudz naudas, līdz pat iekavētiem maksājumiem par studiju kredītu vai kredītkartēm. Jo lielāki kredīti, jo lielāks slogs to atmaksai. Viens no galvenajiem finanšu grūtību izaicinājumiem ir tas, ka jūs šādās nepatikšanās varat nonākt jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Finanšu grūtības ir ilgstošs viena vai vairāku nopietnu finansiālu problēmu rezultāts. Un kad esat finansiāli nogrimis tik dziļi, ir grūti atgriezties augšpusē.

Skarbi, bet patiesi – ja jūsu mūža ietaupījumi ir izgaisuši tālēs zilajās, tad tas nu ir pagājis etaps. Netērējiet atlikušo dzīves laiku raudot un skumstot pēc naudas, kura nekad atpakaļ pie jums neatgriezīsies. Neatkarīgi no tā, cik liela ir katastrofa, kas iedzinusi jūs un jūsu ģimeni finansiālās grūtībās, tā ir jāpieņem kā realitāte un jādodas tālāk. Mazi pasākumi dod lielus rezultātus, viss, kas nepieciešams, ir laiks. Svarīgi ir tikai uzsākt ceļu āra no tuneļa.

