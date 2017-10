Ko ņemt vērā, pērkot lietotas preces?

Kad finansiālā situācija nav gluži spīdoša, ir jāmeklē veidi, kā ietaupīt naudu. Par dažādām naudas taupīšanas metodēm varat lasīt portālā www.kreditos247.es. Ļoti populārs veids, kā cilvēki cenšas ietaupīt uz dažādiem pirkumiem, ir lietotu preču iegāde. Nereti tas patiešām ir ļoti labs risinājums, jo daudzas lietas ir paredzētas ilgākam lietošanas laikam, nekā tās ir izmantojis iepriekšējais īpašnieks. Tad nu gandrīz jaunas preces var nopirkt krietni lētāk, nekā tās maksā veikalā, taču, diemžēl, pērkot preces no privātpersonām, var viegli uzdurties krāpniekiem. Lai tas nenotiktu, ņemiet vērā sekojošos nosacījumus lietotu mantu iegādei.

Noskaidrojiet preces pārdošanas iemeslu

Lai jau sākumā saprastu, vai konkrētais piedāvājums nav krāpšana, ļoti noderīgi būtu pajautāt tirgotājam par to, kāpēc tiek pārdota prece. Protams, tirgotājs var arī samelot, bet nereti pārdošanas iemesli daudz ko paskaidro, jo īpaši tad, ja tiek pārdotas teju jaunas preces. Piemēram, ja tirgotājs min, ka pasūtījis preci internetā, bet, saņemot to, viņš sapratis, ka prece neatbilst viņa vajadzībām, visticamāk tā arī ir un šo preci viņam pārdot vienkārši ir izdevīgi. Savukārt, ja iemesla nav, vai vienkārši ir atbilde, ka prece nepatīk, tas jau ir maliet aizdomīgi un vajadzētu rūpīgāk izvērtēt to, vai veikt konkrēto darījumu.

Neuzticieties fotogrāfijām

Viens no veidiem, kā ļoti bieži lietotu mantu tirgotāji grib apkrāpt pircējus, ir krietni vien nolietotas mantas, uzdodot par jaunām vai cenšoties noslēpt kādus citus defektus. Sludinājumā nereti tiek ievietota bilde, kad prece vēl ir jauna, vai arī bilde, kur prece nofotografēta no veiksmīga rakursa, tādējādi slēpjot tās patieso stāvokli un izskatu. Tieši tāpēc nedrīkst uzticēties tikai fotogrāfijām. Vislabāk būtu jebkuru lietotu preci vispirms apskatīt dzīvē un tikai tad izlemt par labu tās iegādei. Ja tas nav iespējams, vismaz palūdziet vairāk bilžu vai bildi pie kalendāra, lai zinātu, ka tā uzņemta nesen, nevis pirms vairākiem gadiem.

Noskaidrojiet preces oriģinālo cenu

Vēl daudzi spekulē ar cenām. Lietota prece tiek pārdota par tādu pašu cenu kā jauna, vai pat dārgāk. Zinot, ka prece ir lietota, potenciālais pircējs jau automātiski pieņem, ka tā ir lētāka nekā veikalā, taču nereti tā nemaz nav. Pirms pērkat jebkuru preci, noskaidrojiet kāda ir tās oriģinālā cena veikalā. Ja tieši tādu preci neatrodat, salīdziniet ar līdzvērtīgām precēm un izvērtējiet, vai tiešām pirkt lietotu mantu jums būs izdevīgāk nekā jaunu.

Maksājiet tikai saņemot preci

Ļoti bieži lietotu preču tirgošana ir arī tikai aizsegs naudas izkrāpšanai. Nereti nākas dzirdēt par to, ka cilvēks ir pārskaitījis naudu preces tirgotājam, bet pašu preci nav saņēmis. Kā jau iepriekš minējām, vislabāk šādus darījumus ir kārtot klātienē, lai neviens nevarētu tikt apkrāpts, bet ja tas nav iespējams, vismaz nepiekrītiet visu summu maksāt pirms preces saņemšanas. Protams, arī tirgotājs negrib tikt apkrāpts, tāpēc diez vai viņš piekritīs tam, ka visu naudu pārskaitāt tikai pēc preces saņemšanas, taču ir jāatdod kompromiss. Vai nu sūtiet naudu pa daļām vai arī pieprasiet izziņu par to, ka prece izsūtīta un tad veiciet pārskaitījumu.

Nepērciet zīmolu preces vai citas dārgas mantas

Ir dažas preces, ko pavisam noteikti nekad nevajadzētu pirkt lietotas. Viens no šādiem preču veidiem ir zīmolu preces vai arī dažāds luksusa preces. Pastāv liela iespēja, ka jums tiks pārdots viltojums par oriģināla cenu. Ja tomēr ļoti vēlaties iegādāties lietotas zīmolu preces, pieprasiet, lai tiktu uzrādīta oriģinālā cenu zīme, čeks vai kas cits, kas pierāda, ka preces nav pakaļdarinājums. Nav vērts maksāt par zīmolu, ja tas nemaz nav īsts.

Lietotu preču pirkšana tiešām var palīdzēt ietaupīt daudz naudas, taču jāsaprot, ka šādi darījumi nav oficiāli un ja tiekat jebkādā veidā apkrāps, būs grūti kaut ko pierādīt. Tieši tāpēc, ar lietotu preču iegādi ir jābūt īpaši uzmanīgam. Vairāk noderīgu padomu par finansēm lasiet portālā https://kreditos247.es/prestamos-personales-online/.

Reklāmraksts