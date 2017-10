Riko fotoorientešanas sacensibas

Jau ceturto gadu oktobra beigas vai novembra sakuma Gaujiena notiek fotoorientešanas sacensibas. Tas, orientejoties pa Gaujienas skaistakajam vietam, notiks ari šosvetdien, 29. oktobri, no pulksten 12.00.

Sacensibas organize pagasta sporta organizators Raivis Kalninš sadarbiba ar Gaujienas Turisma informacijas centru. Komanda aicinati pieteikties divi lidz pieci cilveki, kas var but ari vienas gimenes locekli. “Pirms sacensibam dalibniekiem izdalei sagatavojam attelu fragmentus no dažadam pagasta vietam vai ekam, piemeram, foto no kadas ekas skurstena malas vai darza akmens. Tad sacensibu dalibniekiem divu stundu laika ši konkreta vieta jaatrod un tur janofotografejas. Ja visi kontrolpunkti ir atrasti un vietas atpazitas, uzvaretajs sanem balvu,” par ieceretajam sacensibam stasta Gaujienas Turisma informacijas centra vaditaja Sanita Sproge.

Fotoorientešanas sacensibas Gaujiena ir loti iecienitas, jo ik gadu tajas piedalas videji 30 dalibnieki.

Aivita Lizdika