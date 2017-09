Vai Latvija pieejami krediti ar paradsaistibam bez kilas?

To cilveku skaits, kas pedejo desmit gadu laika Latvija ir panemis kadu aizdevumu ir samera liels. Ja ir panemts kads no ilgtermina aizdevumiem, piemeram, hipotekarais kredits, tad ir pilnigi skaidrs, ka ta atmaksai bus vajadzigi daudzi gadi. Dažiem tie ir pieci, bet lielakajai dalai, lai atbrivotos no paradiem ir nepieciešami 20, 30 un pat 40 gadi. Ja, Latvija ir cilveki, kuru aiznemumu terminš ir pat 40 gadi un vini ik menesi kreditiestadem maksa noteiktu naudas summu.

Tik ilgs paradu atmaksas terminš medz but lidzvertigs visam darba mužam un tas nozime – kamer stradasi tikmer maksasi. Diemžel dzives laika var rasties nepieciešamiba pec vel kada aizdevuma – auto iegadei, paterina vajadzibam, aizdevums studijam un citi. Šajos apstaklos var rasties jautajums, vai ir iespejams aiznemties, ja jau ir panemts viens kredits. Atbilde ir atkariba no vairakiem faktoriem un katrs gadijums ir individuals. Ja pašreizejo kreditsaistibu apmers ir samera liels un ik menesi ir jamaksa vairaki simti eiro, turklat ienakumu limenis ir videjs vai zems, iespejas aiznemties papildus bus mazakas. Taja paša laika ir skaidrs, ka, piemeram, atrais kredits ar paradsaistibam – http://kredit.lv/atrie-krediti-ar-paradsaistibam/ varetu but pieejams nesalidzinami vieglak neka papildus majokla kredits vai auto lizings. Pirmkart, atro kreditu apmers ir salidzinoši neliels un atmaksas terminš ir iss. Otrkart, online kreditu uznemumi ir gatavi lielakam riskam neka komercbankas, kuru klientu izvertešanas kriteriji ir nesalidzinami stingraki.

Ka rikoties, lai aiznemtos ar paradsaistibam?

Tiem, kuriem šobrid ir kads neatmaksats aizdevums un ir vajadziba pec vel viena ir svarigi ieverot dažus vienkaršus nosacijumus, kas lauj butiski palielinat aiznemšanas iespejas. Ieverojot šos nosacijmus, varbutiba sanemt kreditu interneta vai banka var palielinaties pat vairakas reizes, bet, ja Jus jau izpildat kriterijus, aiznemšanas, visticamak, nesagadas lielas problemas.

Vispirms parupejaties, lai Jums nebutu kaveti kreditu maksajumi. Ja aizdevuma ikmeneša rekinu busiet kavejuši dažas dienas vai nedelu, tas nesagadas nepatikšanas. Daudz sliktak, ja Jus esat kavejis rekinu apmaksu ilgak par vienu menesi.

Ilgstoši nemaksataji tiek ieklauti paradnieku registros un ta ir slikta zina. Ikviens kreditors pirms pieškirt aizdevumu verte informaciju kreditvestures datu bazes. Cilvekiem ar sliktu kreditvesturi aiznemšanas iespejas ir ierobežotas. Negativa kreditešanas vesture ir ka kauna zimogs, bet pat šo zimogu var uzreiz daleji nomazgat. Lai uzlabotu kreditvesturi ir janokarto saistibas ar aizdeveju. Kad tas ir izdarits, datu baze tiek izdarits ieraksts par saistibu nokartošanu. Ja runa ir par ilgtermina aizdevumiem, tad janem vera, ka ilgstoša maksajumu kavešana var but par pamatu, lai aizdevejs verstu pret kreditnemeju paradu piedzinu. Reala dzive tas var nozimet, piemeram, to, ka banka veršas tiesa, lai apkilatu ipašumu, automašinu vai jebkuru citu kilu. Ja ir panemts aizdevums bez kilas, tad kreditors veršas pie paradu piedzinejiem.

Pienemot, ka Jusu kreditvesture ir pozitiva un maksajumus veicat savlaicigi, varam droši secinat, ka nav nekadu škeršlu, lai pretendetu uz papildus kreditu. Sanemt aizdevumu interneta ar kredit.lv var atrak un izdevigak, jo piedava salidzinat daudzas atro kreditu, lizinga un paterina kreditu kompanijas vienlaicigi. Kredit.lv lauj samera atri katram pašam saprast, kurš no aizdevejiem piedava labakus nosacijumus. Ta, piemeram, pirmais kredits bez procentiem lidz 500 eur šobrid ir pieejams vairakos uznemumos vienlaicigi, bet atškiras vecuma ierobežojumi un laiks, kas nepieciešams, lai sanemtu naudu sava konta.

Kadas ir papildus iespejas aiznemties pret nodrošinajumu?

21. gs sanemt aizdevumu bez kilas ir iespejams, tacu, ja runa ir par loti apjomigiem kreditiem, var but vajadzigs ari nodrošinajums. Par kilu var kalpot nekustamais ipašums, automašina vai uznemuma kapitaldalas. Summas, ko piedava šie finanšu aizdevumi var sasniegt pat 100 tukstošus un vairak eiro, bet tas vel nav viss. Aiznemoties pret kilu, var sanemt krietni lielaku aizdevumu neka bez nodrošinajuma. Protams, atrie krediti ar paradsaistibam ir pieejami interneta bez kilas, tacu ne vienmer tas ir pietiekami. Ja runa ir par lielakam naudas summam, tad ilgaks parada atmaksas terminš var but attaisnojams, tacu jarekinas, ka ilgaka laika perioda ari kreditoram samaksasiet vairak. Tiem, kuriem šobrid ir oficialas paradsaistibas, jarekinas, ka to esamiba var automatiski paaugstinat komisijas maksas un/vai procentu maksajumu apmeru.

Jebkurš papildus risks kredtioru skatijuma ir iegansts, lai nopelnitu vairak. Lai izvairitos no nepardomatiem lemumiem, izvertejiet savas vajadzibas un iespejas atmaksat aizdevumu. Aiznemieties atbildigi.

Reklamraksts