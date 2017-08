Svētki ar pievienoto vērtību

Atlikusi vairs tikai nedēļa līdz gada lielākajam notikumam novadā – Alūksnes pilsētas svētkiem. Tie parasti izceļas ne vien ar bagātīgu pasākumu programmu vairāku dienu garumā, bet arī ikdienā mazpilsētai neraksturīgām cilvēku masām. Šķiet, pilsētas svētku dienās reti kurš paliek mājās. Pat tie, kas pārējā laikā nav ierindojami starp pastāvīgajiem pasākumu apmeklētājiem. Lielu daļu svētku baudītāju veido sabraukušie viesi – ne tik daudz citu novadu iedzīvotāji, cik kādreizējie alūksnieši, kam nereti pilsētas svētki kļūst par vienīgo notikumu gadā, kad atbraukt uz dzimto pusi, lai satiktu gan radiniekus, gan draugus un paziņas.

Šādos satikšanās brīžos viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir – kas jauns Alūksnē? Šogad uz to, visticamāk, atbilde nebūs tālu jāmeklē. Grūti nepamanīt pilnā sparā ritošos remontdarbus, kuru izskaņā tiks sakārtotas vairākas pilsētas ielas – Rīgas, Ganību, Rūpniecības, Lāčplēša, Rijukalna, Vējakalna ielas, kā arī atsevišķas mazās ieliņas. Tāpat daudzu uzmanību piesaista Pilssalas teritorijā īstenotās pārmaiņas. Uz salas esošā estrāde tikusi pie jauna grīdas seguma, ap stadionu tiek ieklāts teju vai 10 gadus gaidītais vieglatlētikas skrejceļš, ezera krastā tapusi jauna pludmales un piknika zona, bet līdzās tai top multifunkcionālā servisa ēka, kas ļaus Pilssalas piedāvājumu veidot jau pavisam citā kvalitātē.

Tiesa, ieguvēji no šīm sarunām ir ne vien atbraucēji, bet arī paši alūksnieši. Nereti tajās atklājas lietas, kas ikdienā paslīd garām vai sen jau ir aizmirstas, bet cilvēkiem, kas pilsētā nav bijuši pusgadu vai gadu, tās ir jaunums. Tāpat šajās sarunās izskan iemesli, kāpēc mēs, alūksnieši, varam būt priecīgi par to, ka dzīvojam šeit, lai gan paši par to nemaz neaizdomājamies. Nu, vai gan, steidzoties no rīta uz darbu, kāds aizdomājas, ka, dzīvojot, piemēram, Rīgā, šis gājiens prasītu nevis piecas minūtes, bet gan stundu sabiedriskajā transportā? Vai gan, dodoties uz Alūksnes ezeru, novērtējam to, ka tas atrodas tepat, pilsētas centrā, un, lai izbaudītu atpūtu pie dabas, nav jāvelta tam visa brīvdiena? Šo sarakstu varētu papildināt vēl un vēl.

Tādā ziņā gribas teikt, ka pilsētas svētki ir svētki ar pievienoto vērtību ne tikai daudzpusīgo izklaižu vai atkalredzēšanās, bet arī šajās dienās gūto atskārsmju un sajūtu dēļ. Savukārt šīgada svētku moto “Atrodi laiku Alūksnē” būtu vērts ieklausīties ne vien pilsētas viesiem, bet arī šeit dzīvojošajiem, jo diez vai var būt labāks brīdis kā pilsētas svētki, lai apstātos un palūkotos apkārt uz vietu, kurā dzīvojam, lai no jauna saprastu, cik tomēr labi šeit ir dzīvot.