Pieci vērā ņemami veidi kā aizņemties naudu līdz algas dienai

Nenoliedzami, ideāla ir tāda situācijā, kurā no algas līdz algai veidojas naudas pārpalikums, un ir iespējams iekrāt naudu nebaltai dienai. Diemžēl, nereti situācija ir pilnīgi pretēja, piemēram, ir atgadījusies kāda liksta, neparedzēti izdevumi veselības aprūpei, auto remonts u.c., kas izsit no līdzsvara cilvēka finansiālo stabilitāti, jo ir veicami steidzami maksājumi, kurus uz vēlāku laiku atlikt nav iespējams. Senāk šādā situācijā bija pieņemts aizņemties naudu no radiem vai draugiem, taču laiki ir mainījušies un šāds risinājums daudziem vairs nav pieņemams. Par laimi, ir pieejami citi risinājumi, kuri patstāvīgi ļauj tikt galā ar īstermiņa sarežģījumiem personiskajās finansēs.

1. Kredītkarte

Kredītkarte ir viens no populārākajiem īstermiņa finanšu problēmu risinājumiem, tā kā konts kādā no komercbankām ir vairumam cilvēku, tad kredītkartes saņemšanai nevajadzētu būt sarežģītai. Būtisks nosacījums kredītkartes izsniegšanā ir regulāri ienākumi personas kontā, jo tas kalpo kā apliecinājums, ka personai ir stabili un regulāri ienākumi. Jāmin, ka ienākumu apmēra nozīme nav tik būtiska, tomēr ir svarīgi apzināties, ka cilvēkam ar ienākumiem 500 – 600 eiro mēnesī komercbanka neizsniegts kredītkarti ar kredītlimitu 3000 eiro apmērā. Vispārpieņemta komercbanku prakse ir piešķirt kredītkartes limitu, kas ir pietuvināta klienta ikmēneša ienākumiem, tāpat visbiežāk maksimāli piešķirtais kredītkartes kredītlimits ir 200% apmērā no klienta ikmēneša ienākumiem. Kredītkartes kredītlimitu lieliski var izmantot kā rezervi nebaltai dienai, situācijām, kad nepieciešami papildus naudas līdzekļi, kādam neparedzētam mērķim. Kredītkarte ar kredītlimitu cilvēkam būs pieejama visu laiku, taču ir svarīgi šos papildus naudas līdzekļus izmantot tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams.

Kredītkartes saņemšanas process ir samērā vienkāršs turklāt kredītkarti iespējams saņemt pat 1 – 2 dienu laikā. Nozīmīgi ir tas, ka ar kredītkartes izmantošanu saistīties procenti tiks aprēķināti tikai no kredītkartes lietošanas uzsākšanas brīža, un tikai un vienīgi no izmantotās summas. Tāpat svarīgi atcerēties, ka vairums komercbanku ir noteikušas minimālo mēneša likmi, kuru līdz konkrētam datumam obligāti nepieciešams atmaksāt – parasti tie ir 5% no iztērētās summas. Piemēram, ja no kredītkartes kredītlimits ir 1000 eiro un iztērēti ir 100 eiro, tad mēneša obligātai maksājums būs 5 eiro + gada procentu likme. Vēl kāda būtiska kredītkarti raksturojoša īpašība ir procentu likme gadā, kas parasti ir 15 – 25 %

Kredītkarte ir vispiemērotākais risinājums bezskaidras naudas norēķiniem, jo lielākā daļa Latvijas komercbanku pieprasa komisijas maksu par skaidras naudas izņemšanu no bankomātiem.

2. Overdrafts

Pavisam vienkāršs naudas aizņemšanās veids ir ovedrafts, kas piesaistīts privātpersonas norēķinu kontam, tāpat šī pakalpojuma specifika nepieprasa izmantot tāda veida norēķinu kartes, kas piesaistītas citam kontam. Overdrafts pēc savs būtības ir līdzīgs iepriekšminētajam aizdevuma veidam – kredītkarte ar kredīlimitu, tomēr starp šiem, šķietami, līdzīgajiem pakalpojumiem ir nozīmīgas atšķirtības, piemēram, ovedrafta izmantošanas gadījumā nav nepieciešams veikt ikmēneša maksājumu. Neliels un vienkāršs overdrafta izmantošanas raksturojums būtu šāds – personas mēneša alga ir 500 eiro, tādēļ banka piešķir overdraftu vēl 500 eiro lielumā, un vajadzības gadījumā personai ir iespēja iztērēt ne tikai savus 500 eiro, bet arī bankas aizdotos 500 eiro, kad personas kontā ienāks tiks saņemta nākamā darba alga vai citi ienākumi overdrafts no šīs summas automātiski tiks dzēsts, pēc šīs darbības overdrafts atkārtoti taps pieejams. Vidējā overdrafta gada procentu maksa ir 20 – 28 %.

Komercbankau galvenā prasība overdrafta saņemšanai parasti ir regulāra darba alga, kas pēc nodokļu nomaksas ir vismaz 350 eiro.

3. Patēriņa kredīts komercbankā

Būtiska patēriņa kredīta priekšrocība ir tāda, ka bieži vien komercbankas nepieprasa ķīlu, galvojumu vai pirmo iemaksu. Svarīgākie komercbanku izvirzītie nosacījumi patēriņa kredīta saņemšanai ir šādi: nepieciešams norēķinu konts konkrētajā bankā, nepieciešama pastāvīga darba vieta vismaz 3 mēnešus, nedrīkst būt pārāk lielas jau esošās kredītsaistības, piemēram, hipotekārais kredīts ar ievērojamu mēneša maksājumu, tāpat persona nedrīkst būt iekļauta kreditņēmēju sarakstā ar negatīvu kredītvēsturi.

Personas kredītvēsturi pirms aizdevuma piešķiršanas pārbauda jebkura kredītiestādē, tādēļ šis ir nozīmīgs faktors tam, vai persona varēs kvalificēties aizdevuma saņemšanai. Ja kredītvēsture ir pozitīva, tad aizņēmums nelielā apmērā nesagādās nekādas problēmas, turklāt šobrīd patēriņa kredītu nelielā apmēra banka var piešķirt pat dažu dienu laikā. Patēriņa kredītus bez ķīlas, galvojuma un pirmās iemaksas, atkarībā no kredītņēmēja ienākumiem, parasti, izsniedz līdz 15 000 eiro, gada procentu likme šādiem aizdevumiem parasti ir 8 – 20 %

4.Patēriņa kredīts pie nebanku kredītdevēja

Latvijā ir daudzas kredītiestādes, kuras izsniedz aizdevumus bez ķīlas gadījumos, kad aizdevuma summa ir neliela, gan pret automašīnas vai nekustamā īpašuma ķīlu, gadījumos, kad aizdevuma apmērs ir līdz 20 000 eiro.

Viens no nebanku kredītdevēju sniegtajiem labumiem ir iespēja aizņemties vienkāršāk nekā komercbankā, proti, kredīta pieteikuma izskatīšanas termiņš ir īsāks, tāpat maksātspējas kritēriji ir atvieglotāki, piemēram, nereti patēriņa kredīts tiek piešķirts personai, kuras ikmēneša ienākumi ir vien 250 eiro. Maksa par šiem labumiem ir lielāka, proti, gada procentu maksa patēriņa kredītam bez ķīlas, galvojuma vai pirmās iemaksas ir 10 – 50 %, gada procentu maksa patēriņa kredītam ar ķīlu vai galvojumu 15 – 20 % gadā.

Svarīgi – gadījumos, ja personai ir kavētas jau esošās kredītsaistības, kā arī kavēti citi maksājumi, kreditors patur tiesības atteikt izsniegt kredītu.

5. Ātrais kredīts un kredītlīnija

Praksē, nereti, vērojama situācija, ka gadījumos, kad kredītdevējs nepieprasa uzrādīt vai iesniegt dokumentus aizņemties naudu ir vieglāk, tomēr procentu likmes šādām priekšrocībām ir krietni augstākas nekā jebkuram citam kredīta veidam. Latvijā atrie krediti parādījās pirms, aptuveni, 7 – 8 gadiem, un to esamība lieliski apstiprina iepriekšminēto apgalvojumu. Daudzi varētu teikt, ka nav pieejams ātrāks un ērtāks aizņemšanās veids par ātro kredītu. Gadījumā, ja personas kredītvēsture ir pozitīva, tad ātro kredītu iespējams saņemt pat 30 minūšu laikā, īpaši, tad, ja nepieciešama neliela summa 300 līdz 500 eiro apmērā, turklāt šāda aizdevuma saņemšanai nepieciešams vien aizpildīt kredīta pieteikuma formu.

Vērtīga informācija ir tāda, ka milzīgā ātro kredītu kompāniju savstarpējā konkurence rada nozīmīgas priekšrocības kredītņēmējiem, proti, lērums kredītdevēju piedāvā dažādas atlaides, akcijas un pat lojalitātes programmas pastāvīgajiem klientiem. Tāpat gadījumos, kad sms-kredīts tiek ņemts pirmo reizi vairums kredītkompāniju ir gatavas izniegt kredītu bez procentu maksājumiem, respektīvi, persona atdod tieši tik pat lielu summu, cik aizņēmās. Ātrajam kredītam, protams, ir arī ēnas puse, proti, ātrā kredīta procentu likmes ir aptuveni 40 – 180 % gadā, attiecīgi kredīti ar šādu procentu likmi viennozīmīgi nav ieteicami, ja vēlme atmaksāt kredītu ir ilgākā laika posmā. Ātrie kredīti ir lielisks risinājums īstermiņa problēmām.

Rezumējumā jāpiemin, ka pastāv vēl kāds ērts un mūsdienīgs risinājums situācijā, kad nepieciešami naudas līdzekļi nebaltai dienai – kredītlīnija. Kredītlīnijas raksturojums ir pavisam vienkāršs – persona pie ātro kredītu aizdevēja var noformēt kredītlīniju nevis ātro kredītu. Kredītlīnijas īpašības ir līdzīgas tādam aizdevuma veidam kā kredītkarte ar kredītlimitu. Piemēram, persona var aizņemties kredītlīniju 1000 eiro apmērā, atkarībā no vajadzības iespejams aizņemties un iztērēt tikai 200 eiro, atlikušie 800 eiro personai būs pieejami jebkurā laikā, tāpat procentu maksājumi būs jāveic tikai par iztērēto summu no kredītlīnijas.

