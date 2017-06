Jauni akcenti Apes tūrisma piedāvājumā

Ar jauniem akcentiem papildināts šīs vasaras tūrisma piedāvājums Apē. To novērtējuši arī tūristi, kas ne tikai no Latvijas, bet arī citām valstīm, vasaras ieskaņā apmeklējuši pilsētu.

“Apes Info centrā iegriezušies tūristi no Igaunijas, Nīderlandes, Francijas, Vācijas, Somijas. Mūsu pilsētā ieradušās ekskursantu grupas no Ropažu novada, vairākas skolēnu grupas no Alūksnes, kā arī no Jaunlaicenes. Ilgāku laiku Apē uzturējās kāds pasaules apceļotājs no Krievijas, kurš dzimis Kamčatkā. Viņš vēlējās iepazīt ne tikai mūsu tūrisma objektus, bet arī apeniešu sadzīvi,” stāsta Apes tūrisma darba organizatore Astra Binde.

Dace Plaude

Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 13.06.2017.