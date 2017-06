4 iemesli, kāpēc vairumam cilvēku neizdodas veiksmīgi investēt

Investīcijas ir taisnākais ceļš uz labas finansiālās situācijas nodrošināšanu un bagātības vairošanu. Plašu informāciju par to, kā tieši investīcijas var palīdzēt jūsu finesēm, sniedz Heti24 portāls, tomēr par investīcijām šis tas ir jāzina, pirms ieguldāt savu naudu kādos investīciju objektos. Nereti cilvēki investē savu naudu un pēc tam piedzīvo vilšanos, jo ir pieļāvuši kļūdas. Kādas tad ir biežākās kļūdas, kas tiek pieļautas investējot un kā no tām izvairīties?

1. Jūs esat emociju upuris

Pati rupjākā un biežākā kļūda ir pakļaušanās mirkļa emocijām. Riskantas investīcijas noteikti nav paredzētas visiem, jo pastāv ļoti liela iespēja savu naudu pazaudēt, jo īpaši tad, ja jums nav investēšanas pieredze. Tas rada ļoti lielu spriedzi, jo naudu pazaudēt nevēlas neviens. Šādā saspringtā brīdī, redzot, ka investīciju vērtība krītas, noteikti rodas vēlme ar steigu to visu pārtraukt, lai nepazaudētu pilnīgi visu, taču, investējot, ir jārēķinās gan ar kāpumiem, gan kritumiem. Ja investīcijas dotu tikai un vienīgi garantētu naudas pieaugumu, to darītu pilnīgi visi bez liekas domāšanas, taču, tā nenotiek. Ja esat cilvēks ar vājiem nerviem un apziņa, ka jūsu nauda ir apdraudēta, jums naktīs neļauj gulēt, jums jāizvēlas ļoti zema riska investīcijas. No tām atdeve būs daudz mazāka, taču arī risks pazaudēt naudu būs daudz mazāks.

2. Jūs cerat uz ātru peļņu

Nākamā kļūda ir cerība uz ātru peļņu. Tas sasaucas ar jau iepriekš minēto, jo cilvēki gaida, ka ieguldot naudu, uzreiz kļūs stāvus bagāti. Tā nenotiks. Investējot, naudu pelnīsiet lēnām, tāpēc nevajag atmest visam ar roku tad, ja pēc pāris mēnešiem neesat neko ieguvis. Investīciju atdevi var paātrināt vien izvēloties riskantākas investīcijas, taču iesācējiem ar to nevajadzētu aizrauties. Ja tiešām vēlaties investēt, apbruņojieties ar pacietību un investējiet uzkrājumus, nevis tekošos ienākumus, kas jums ir nepieciešami izdzīvošanai.

3. Jūs neliekaties ne zinis par savām investīcijām

Vēl ļoti bieži cilvēki ļauj savām investīcijām aiziet pašplūsmā un neliekas par tām ne zinis. Tas, ka atdeve no investīcijām ir pasīvie ienākumi vēl nenozīmē, ka par tiem var pilnībā aizmirst. Vērtspapīru tirgus un arī cita veida investīcijas ir mainīgas. Piemēram, investējot pelnoša uzņēmuma akcijās, sākotnēji viss var būt labi, bet pēc tam uzņēmuma var sākt rasties zaudējumi. Tādā gadījumā arī jūsu investīciju atdeve kļūs ievērojami mazāka. Ja uzņēmumam vairs nav izredžu atkal kļūt pelnošam un atgūties, akcijas pēc iespējas ātrāk vajadzētu pārdot un investēt kaut kur citur. Tāpat ir jāseko līdzi vērtspapīru tirgiem un nepārtraukti jāmeklē labāks investīciju iespējas. Tāpat vien nekas nenotiks un naudu jūs negūsiet. Mazliet darba tajā visā tomēr ir jāieliek.

4. Jūs visu naudu investējat vienā objektā

Veiksmīgu investīciju pamatā ir veiksmīga investīciju portfeļa izveidošana. Tas palīdz gan sadalīt riskus, gan izvēlēties dažādus potenciāli veiksmīgus investīciju objektus ar augstu atdevi. Nereti jaunie investori izvēlas investīciju portfeli nemaz neveidot jeb vienkārši visu savu naudu iegulda vienā vietā. Ja šīs investīcijas izrādās neveiksmīgas, nauda vienkārši tiek pazaudēta un jaunais investors, visticamāk, šādu risku vairs neuzņemsies. Pirms naudas investēšanas ir jāzina viss par veiksmīga investīciju portfeļa izveidi. To var izdarīt gan pašmācības ceļā, lasot grāmatas un finanšu mājaslapas, gan arī griežoties pie finanšu eksperta vai apmeklējot kursus. Bez zināšanām kur un kā investēt, jūs vienkārši paļaujaties uz veiksmi un jūsu investīcijas ir pielīdzināmas azartspēlēm.

Investīcijas patiešām var nodrošināt finansiālo labklājību, taču tikai tad, ja tiek ievērots viss iepriekš minētais. Pret finanšu ieguldījumiem nedrīkst izturēties vieglprātīgi un ir jāzina, kā rīkoties katrā konkrētajā situācijā. Vēl citus noderīgus padomus par finansēm jums var piedāvāt mūsu tīmekļa vietne Heti24.fi.

Reklāmraksts