Vai uzvarēs vienaldzība?

Pēdējās nedēļās arvien biežāk sarunās dzirdami jautājumi par 3. jūnijā gaidāmajām Latvijas pašvaldību vēlēšanām: Vai piedalīsies vēlēšanās? Vai esi jau izlēmis, par ko balsot? Kāpēc balsosi tieši par šo sarakstu? Tie savu kulmināciju, visticamāk, sasniegs nākamajā nedēļā, kad būs jāpieņem izšķirošais lēmums, par kuru no sarakstiem atdot savu balsi. Alūksnes novada iedzīvotāji varēs izvēlēties no sešiem, bet Apes novadā dzīvojošie – pieciem sarakstiem. Abās pašvaldībās uz vienu deputāta krēslu pretendēs vidēji seši kandidāti.

Katrs gaidāmajām vēlēšanām gatavojas savā veidā. Vieni cītīgi pēta vēlēšanu programmas, citi – sarakstos iekļautos kandidātus. Daži paziņo, ka jau sen izlēmuši, par ko atdot savu balsi, balstoties uz līdzšinējo pieredzi vai komunikāciju ar kandidātiem. Diemžēl lielākā daļa tomēr ir tādu, kuri nevis apspriež, par ko balsot, bet gan vai vispār piedalīties vēlēšanās. Šajā kontekstā prātā nāk sociālajos tīklos pavīdējusi ilustrācija. Tajā, atspoguļojot vēlēšanu rezultātus, pausts, ka uzvaru izcīnījusi nevis partija, par kuru atdots visvairāk balsu, bet gan vienaldzība, ņemot vērā, ka lielākā daļa vēlēšanās nemaz nepiedalījās. To pašu varētu teikt par Alūksnes un Apes novadiem. Ja vēl 2009. gadā vēlēšanās piedalījās nedaudz vairāk kā puse balsstiesīgo, tad pirms četriem gadiem vēlētāju aktivitāte bija sarukusi līdz 43,82 procentiem nobalsojušo Alūksnes novadā un 44,71 procentiem – Apes novadā.

Visbiežāk dzirdētie attaisnojumi saistīti ar to, ka nav jau par ko balsot vai nekas jau tāpat nemainīsies, kaut gan dažkārt aiz tiem stāv elementārs slinkums aiziet līdz savam vēlēšanu iecirknim un nobalsot. Jā, nevar noliegt, ka reizēm šāda sajūta pārņem, tomēr vai izlikšanās, ka vēlēšanas uz mani neattiecas – lai balso citi, un distancēšanās no notiekošā ir labākā izvēle? Mums taču katram ir sava joma, kurā vēlamies redzēt attīstību, lietas, ko gribam mainīt. Varbūt tā vietā, lai sūkstītos par to, kā nav, labāk ir izvēlēties kādu, kurš vieš lielāko ticību, ka spēs kaut ko mainīt šajā ziņā.

Vienlaikus tā būs iespēja prasīt atbildību un aktīvāku rīcību no saraksta pārstāvjiem, par ko nobalsots. Galu galā arī nenobalsojis vēlētājs paliek vēlētājs. Vienīgā atšķirība, ka konkrēta saraksta vietā viņš devis priekšroku vienaldzībai, un, ja tā kļūs par uzvarētāju šajā pusē, tad diez vai varēsim cerēt uz pozitīvām pārmaiņām.