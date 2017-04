Cik viegli būt godīgam?

Kad Alūksnē viesojās “Tautas panorāma”, viens no pirmajiem viņu uzdotajiem jautājumiem bija – vai kāds no jums kandidēs pašvaldību vēlēšanās? Tobrīd neviens no sanākušajiem neatsaucās, lai gan tagad atsevišķu personu vārdi lasāmi iesniegtajos deputātu kandidātu sarakstos.

Jā, jautājums par kandidēšanu vēlēšanās nekad nav bijis iecienīts, un reti uz to tiek sniegta tieša atbilde: “Jā, es kandidēšu.” Pat tad, ja saruna notiek neformālā gaisotnē, patiesība jāvelk ārā kā ar stangām. It kā vēlme kļūt par tautas kalpu un strādāt sabiedrības interesēs būtu kauna traips. Daļa savu slēpšanos argumentē ar sabiedrības attieksmi, kas ne vienmēr ir pozitīva. Kandidāti tiek publiski nomelnoti, pirms vēl vispār tikuši līdz vēlēšanām. Tiesa, daļa savu kandidēšanu maskē tikai līdz brīdim, kad šīs ziņas parādījušās oficiāli. Darbā nācies saskarties ar gadījumiem, kad nākamais deputāta kandidāts piespēlē safabricētu stāstu, kas ļautu viņam izskatīties labākam, nekā patiesībā ir. Tāpat bijušas situācijas, kad uzrunātais respondents pārspēlē sarunu citai personai, kura grasās kandidēt, kaut gan pats daudz tiešāk saistīts ar jautājumu, kura sakarā lūgta intervija. Savukārt daži no tiem, kuri iepriekš nelabprāt atklājuši plānus kandidēt, tagad izvērš sevis reklamēšanas kampaņas sociālajos tīklos.

Protams, tas ir katra paša ziņā, kā cīnīties par savu vietu zem saules jeb, kā šajā gadījumā, potenciālo vēlētāju uzmanību, taču tas liek aizdomāties, kā nākamo deputātu acīs izskatās cilvēki, kas par viņiem varētu balsot. Un mani kā vēlētāju šāda attieksme aizvaino. Vai tiešām deputātu kandidāti uzskata, ka izvēle tiks izdarīta par labu lielākajiem un skaļākajiem kliedzējiem, kas priekšvēlēšanu periodā spēs pievērst vislielāko uzmanību? Vai, viņuprāt, nozīme būs tikai tiem vārdiem un darbiem, kas parādījušies pēdējo mēnešu laikā? Un vai priekšstats, kāds par sevi radīts, pirms oficiālas iekļūšanas kandidātu sarakstā, slēpjoties, mānoties un izmantojot viltus reklāmu, neies kopējā vērtējuma kausā? Tie ir jautājumi, kurus uzdodu sev, pārskatot Alūksnes un Apes novados iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus un atsaucot atmiņā ar šiem cilvēkiem saistītus nesenus notikumus un sarunas. Protams, nevar izslēgt, ka daļa vēlētāju savu izvēli balstīs pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, taču man gribētos cerēt, ka tā nebūs lielākā daļa.

Mēs dzīvojam salīdzinoši mazā sabiedrībā, kur lielu daļu cilvēku pazīstam personīgi. Šī pieredze un zināšanas, cerams, netiks aizmirsta, pārskatot iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus. Galu galā cilvēks nemainās neatkarīgi no tā, vai ir sētnieks, vai deputāts. Tieši tāpat kā ar godīgu spēli un atklātām atbildēm. Ja tas nav asinīs, tad diez vai deputāta statuss tur kaut ko mainīs.