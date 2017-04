Sms kredīts pieejams internetā

Tagad vari uzzināt, cik izmaksā SMS kredits, salīdzinot vairāku kredītu uzņēmumu cenas vienā vietā. Ne viss ir zelts, kas spīd un, ne vienmēr reklāmās tiek parādīti labākie piedāvājumi. Kredītņēmēju ērtībām sms kredītu pakalpojumi ir salīdzināti pēc būtiskākajiem kritērijiem, no kuriem nozīmīgākais ir gada procentu likme un akcijas piedāvājumi.

Gada procentu likme ļauj noskaidrot, kurš no piedāvātajiem aizdevumiem būs lētāks, savukārt akciju piedāvājumu salīdzinājums ļauj saprast, vai šobrīd nav pieejams kāds aizdevums uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem. Vairumā gadījumu atlaides attiecas tikai uz jaunajiem klientiem, t.i. cilvēkiem, kas plāno konkrētajā uzņēmumā aizņemties pirmo reizi. Ja Jūs jau iepriekš esat izmantojuši interneta vai sms kredītu pakalpojumus un vēlaties to darīt atkārtoti, izvēlēties citu kreditoru.

Kas ir jāņem vērā pirms aizņemšanās?

Jebkurš kredīts, t.sk. sms aizdevums paredz noteiktas saistības starp kreditoru un debitoru, t.i. aizdevēju un aizņēmēju. Klientiem, kas kavē līguma izpildi, ir jārēķinās, ka par katru kavēto dienu būs jāmaksā papildus. Vairums kredītdevēju piedāvā iespēju pagarināt līgumu uz laiku no 7 līdz 30 dienām, taču arī tas ir maksas pakalpojums (vidēji 10% mēnesī). Ja tas netiek darīts, aizdevēji piemēro soda naudu, kuras apmērs ir noteikts līguma nosacījumos. Nauda no ilgstošiem nemaksātājiem tiek piedzīta, izmantojot parādu piedziņas kompānijas vai tiesu. Tas viss, protams, ir saistīts ar papildus izdevumiem, kas gala beigās ir jāsedz patērētājam. Šī iemesla dēļ jau sākotnēji ir jāsaprot, ka mazie aizdevumi nedisciplinētiem un neapdomīgiem cilvēkiem vienmēr būs dārgi.

Sms kredītam ir daudzas pozitīvas īpašības, t.sk. naudas saņemšanas ātrums (nereti 15 minūšu laikā), nav vajadzīgi dokumenti, ķīla vai galvotājs un pirmajā reizē var būt pieejamas atlaides. Tajā pašā laikā nemaksātājiem viss nebūt neizskatās tik rožaini, kas lielā mērā ir galvenais iemesls, kādēļ šim pakalpojumam mēdz būt pretrunīga slava. Situācijās, kad vajadzīgs aizdevums ar ilgāku atmaksas termiņu, iespējams, ir vērts izvērtēt, ko piedāvā paterina kredits. Neskatoties uz to, ka abus pakalpojumus reizēm piedāvā vieni un tie paši uzņēmumi, ir arī tādi, kuros ir pieejams tikai aizdevums ar ilgāku atmaksas termiņu un mazo aizdevumu izsniegšana vispār netiek praktizēta.

Kas vajadzīgs kredīta saņemšanai?

Pamata prasības, lai saņemtu aizdevumu ir ļoti vienkāršas – a) ir jābūt savam bankas kontam un mobilajam tālrunim (dažos uzņēmumos arī epastam) un b) jābūt oficiāliem ienākumiem. Papildus tam kredītspeciālisti pārbauda debitora kredītvēsturi, lai noskaidrotu, vai klientam iepriekš nav bijuši kādi pārkāpumi pret citiem kredītdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Lēmums par sms kredīta pieejamību tiek pieņemts salīdzinoši ātri.

Pieteikties pakalpojumam var 24 stundas diennaktī, taču jārēķinas, ka ārpus darba laika naudas pārskaitījumi netiek veikti. Ja plānojat aizņemties, rūpīgi izvērtējiet savas iespējas un pats galvenais arī spējas un gatavību atmaksāt naudu līguma nosacījumu ietvaros. Rīkojieties atbildīgi pret sevi un aizdevēju. Ja rodas šaubas par sevi, atlieciet lēmuma pieņemšanu uz citu dienu vai neaizņemieties nemaz.

