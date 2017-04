Jaunsargiem aktīvs pavasaris

Jaunsargiem bijis aktīvs marts. No 13. līdz 16. martam Valmierā, militārajā bāzē “Kaugurmuiža“ notika 3. un 4. novada jaunsargu nometne.

Nometnes pirmajā dienā jaunsargi tika sadalīti 16 nodaļās. Pēc nometnes atklāšanas jaunsargi kārtoja fiziskos normatīvus – pievilkās, skrēja krosu, veica atspiešanos un dažādus citus vingrinājumus. Diemžēl dažiem jaunsargiem bija jādodas mājās jau pirmajā nometnes dienā veselības problēmu dēļ.

Nākamajā dienā pēc rīta rosmes notika nodarbības, kā piemēram, lauka kaujas iemaņas, airsoft, pirmā palīdzība un tūrisms. Pēcpusdienā nodaļas mainījās un veica uzdevumus, kurus nebija veikuši dienas pirmajā pusē. Trešajā nometnes dienā jaunsargi veica citādus uzdevumus – šaušanu, granātas mešanu, AK4 ieroča izjaukšanu, topogrāfiju un vēl citus. Vakarā, pirms vakara izvades, notika ierindas skate, kurai katra nodaļa bija gatavojusies visu nometnes laiku – gan ierindas mācībā, gan arī savā brīvajā laikā. Ierindas skatē varēja redzēt, ka visas nodaļas bija ļoti cītīgi gatavojušās, jo pilnīgi visi soļoja vienā ritmā! Pēdējā nometnes dienā notika biatlona sacensības. No katras nodaļas tika izvirzīti pieci cilvēki, katrā komandā obligāti bija jābūt vienai meitenei.

Savukārt no 19. līdz 24. martam Instruktoru skolā Cēsīs notika bruņoto spēku rīkota nometne jaunsargiem, kurā Rekrutēšanas un atlases centra un regulāro spēku vienību pārstāvji atlasa kandidātus studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Šāda nometne, kurā piedalās vairāk nekā 40 jaunsargu, tiek rīkota jau ceturto reizi, un tās mērķis ir atlasīt motivētus, zinošus un mērķtiecīgus kandidātus. Par nometnes dalībniekiem kļūst jaunsargi, kuri mācās 12. klasē un kuri ir izrādījuši interesi kļūt par Latvijas armijas virsniekiem. Jaunsargi kārto dažādus atlases pārbaudījumus, lai noskaidrotu, vai viņiem ir atbilstoša fiziskā sagatavotība, psiholoģiskā noturība, labas angļu valodas zināšanas un līdera īpašības, kas nepieciešamas studijām aizsardzības akadēmijā, kura 2017./2018. studiju gadā plāno uzņemt 120 kadetus. No Alūksnes novada nometnē piedalījās trīs jaunsargi.

21. marta pēcpusdienā Vidzemes augstskolas ēkā Cēsu ielā norisinājās Jaunsardzes telpu orientēšanās reģionālo sacensību pēdējais – ceturtais posms. Valmieras posmā uz starta izgāja rekordliels dalībnieku skaits – 201. Tā kā šis bija šo sacensību pēdējais posms, tika noskaidroti arī kopvērtējuma naskākie jaunsargi pēc to pieraksta vietas. Godalgoto trešo vietu ieguvām mēs, alūksnieši.

Aktivitātes turpinās ar jaunsargu pārgājienu, kas notika 25. un 26. martā. Tas sākās ar drošības instruktāžu, ekipējuma, mācību ieroču un pārgājiena pavēles saņemšanu. Uzsvars pārgājienā likts uz jaunsargu darbību komandas sastāvā. No bāzes vietas tālāk viņi devās ekipējumā, kurā iekļauts – mugursoma, guļammaiss, teltene, paklājiņš, lietus mētelis, katliņš, blašķe, vieglā uzkabe. Mugursomas saturs tika papildināts ar pārtikas devām, rezerves apģērbu un izdzīvošanas komplektu, kurš jaunsargiem palīdzēja veikt dažādos uzdevumus un iegūt praktiskās iemaņas izdzīvošanas elementos. Pārgājiena laikā bija praktiskās nodarbības ar orientēšanos un apvidus izlūkošanas elementiem. Tika veikta arī sakaru apmācība.

Jaunsargi izjuta lepnumu par paveikto, jo tādējādi tiek nostiprinātas pirms tam iegūtās teorētiskās zināšanas un iegūta prakse, kura būtiski atšķiras no apstākļiem, kādi ir ikdienā. Jauniešiem aktivitātes nostiprina pārliecību saviem spēkiem, ka arī šādos apstākļos ar atbilstošu ekipējumu un zināšanām varam ap sevi radīt vidi, kura palīdz izdzīvot ekstremālos apstākļos.

Paldies NBS Kājnieku skolai un Zemessardzes 31. AMII bataljonam par atbalstu!

Inese Marķitāne, Alūksnes novada Jaunsargu vienības vadītāja