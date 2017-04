Strādā pie feldšeru – vecmāšu punkta iekārtošanas

Noslēgumam tuvojas Mārkalnes pagasta pārvaldes darbs pie feldšeru – vecmāšu punkta iekārtošanas bijušās pamatskolas telpās.

“Kas attiecas uz pašu telpu, tad darbs principā ir pabeigts,” iepazīstina Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāja Daiga Vītola. “Par Alūksnes novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem un savu līdzfinansējumu izvēlētajā vietā iebūvējām starpsienu, jo feldšera darbam nepieciešamas divas savienotas telpas, kā arī veicām telpu kosmētisko remontu. Šobrīd darba vieta ir gatava. Vienīgais neatrisinātais jautājums palicis par piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esam jau sazinājušies ar jauno pašvaldības būvinženieri Rolandu Veicu, ar kuru kopā mēģināsim izdomāt, kā nodrošināt šo nosacījumu.”

Pārvaldes vadītāja atgādina, ka šobrīd Mārkalnes feldšeru – vecmāšu punkts atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur nav pat apkures – siltums tiek nodrošināts ar elektrisko sildītāju. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc nolemts mainīt feldšeru – vecmāšu punkta atrašanās vietu, pārceļot to uz bijušās pamatskolas ēku – vietu, kur līdzās atrodas arī citas iestādes, kā, piemēram, bibliotēka un pagasta pārvalde. D. Vītola norāda, ka feldšeru – vecmāšu punkta pārcelšana tiks plānota, tiklīdz būs atrisināts jautājums par piekļuvi ēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tad arī plānots saņemt akreditāciju no attiecīgajām institūcijām par darba vietas reģistrāciju jaunā adresē.

Ilze Bogdanova