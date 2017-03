Ķerties pie pensiju fonda vai atlikt svinības

8. marta rītā televīzijā izskanējušais satiksmes ministra Ulda Auguļa priekšlikums, ceļu sakārtošanai novirzīt pensiju fonda naudu, izraisījis pārmetumu vētru sociālajos tīklos.

Par ceļu stāvokli Latvijā un arī Alūksnes novadā tiek dzirdēts arvien vairāk. Brūkošo ceļu dēļ nedēļas sākumā Bauskas pašvaldība aicināja novadā izsludināt ārkārtas stāvokli. Sniegam nokūstot, arvien lielākas bedres atklājas arī Alūksnes pilsētas ielās, bet kritiskā stāvoklī ir daudzi novada grantseguma ceļi. To pasliktināšanos ietekmējuši pēdējā laika nelabvēlīgie laika apstākļi, kad zeme periodiski sasalst un apsnieg, un tad atkal atkūst. Tikai grantseguma ceļu vien sakārtošanai Latvijā nepieciešami 130 miljoni eiro ik gadu, bet pašlaik finansējums šim nolūkam tiek “atrasts” vien desmit miljonu eiro apmērā.

Kur ņemt naudu ceļu stāvokļa uzlabošanai? Beidzot to šķietami vienkārši atrisinājis satiksmes ministrs, piedāvājot naudu vienkārši “paņemt” no pensiju fondiem. Viņš atzina, ka tas būtu viens no risinājumiem, kur rast naudu ceļu sakārtošanai, taču tad būtu jābūt pilnīgi drošiem par to, ka otrā līmeņa pensiju fonda ienesīgums nesamazināsies. Augulis arī norādīja, ka pēdējo 25 gadu laikā autoceļu remontu deficīts ir uzkrājies četru miljardu eiro apmērā. Šādu finansējumu valsts budžets nevar atļauties, jo tā būtu puse no visiem valsts gada izdevumiem.

Satiksmes ministra ideja gan izpelnījusies kritiku iedzīvotāju vidū. Cilvēki ir sašutuši, ka tiks lemts par pensiju fonda aizskaršanu, un iesaka šim nolūkam izvēlēties citus variantus. Piemēram, varētu atlikt Latvijas simtgades svinības piecu gadu garumā, bet šim nolūkam atvēlētos miljonus ieguldīt savas valsts ceļu sakārtošanā, kas šajos svētkos būtu reāla dāvana visiem valsts iedzīvotājiem vairāku gadu garumā.