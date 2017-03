Pārkāpt komforta robežas

Šī nedēļa ir īpaša ne tikai ar pavasarīgāku laika apstākļu iestāšanos, bet arī lielā gavēņa sākšanos – 40 dienu ilgu atturības periodu līdz Lieldienām, kad jāievēro mērenība ēšanā un izklaidēs. Lai arī lielais gavēnis vēsturiski saistīts ar kristietības tradīcijām, mūsdienās tas, šķiet, kļuvis par modes lietu, par kuru cenšas atcerēties pat tie, kas ar kristietību ir uz “Jūs”.

Nezinu nevienu savā draugu vai paziņu lokā, kas ieturētu gavēni tā tradicionālajā izpratnē – sekotu līdzi ēdienkartei, izvairoties no ēšanas līdz sāta sajūtai, atsakoties no noteiktiem produktiem un šajā laikā neapmeklējot svinības vai saviesīgus pasākumus. Neskatoties uz to, vārds “gavēnis” ir daudzu mutēs, ar to saprotot ne tik daudz ierobežojumus uzturā, cik ikdienas paradumos. Apņemšanās atturēties no saldumiem, mašīnas vietā uz darbu doties kājām, vakaros televizora vietā izvēlēties grāmatu lasīšanu – tie ir vien daži no piemēriem, kurus esmu dzirdējusi sarunās par atturēšanos gavēņa laikā, taču, lai cik dažādas arī nebūtu individuālās apņemšanās, tām visām ir kāda kopīga iezīme – vēlme attīrīties jeb atbrīvoties no lietām, kas nav vēlamas, audzināt savu raksturu, parādot gara pārākumu pār miesu vai ieraduma spēku, un kaut nedaudz pilnveidot savu dzīvi, padarot to labāku.

Ar līdzīgiem mērķiem top apņemšanās saraksti Jaunajā gadā, kas reti kad īstenojas. Piedzīvotais fiasko tiek norakstīts uz iekšējo psiholoģisko spiedienu – vai nu visu, vai neko – un atliek vien reizi ļauties vājuma mirklim, lai visas apņemšanās izkūpētu gaisā kā nebijušas. Ar gavēni ir citādāk. Tas neliek atteikties pavisam, bet gan atturēties no kādas lietas uz laiku vai sliktākajā gadījumā ierobežot to. Dažkārt šķiet, ka svarīgs pat nav pats atteikšanās objekts, bet gan ideja – pārbaudīt gara spēku un izlauzties no ierastā komforta rāmjiem, ziedojot lielā gavēņa laikā kaut ko, bez kā līdz šim nav varēts iztikt. Un pat tad, ja tā ir bijusi tikai iemīļotās šokolādes tāfelīte, no kuras esi mēģinājis atturēties, gavēņa beigas un Lieldienas nesniedz tik lielu prieka sajūtu, kā tad, ja sagaidi svētkus ar apziņu, ka arī tu esi kaut ko ziedojis no sevis šajā atturēšanās laikā un tev tas ir izdevies.