Noslēpumi veiksmīgai budžeta plānošanai

Daudzi cilvēki izvēlas neplānot savu budžetu tā iemesla dēļ, ka uzskata šo procesu par nelietderīgu. Tiek veltīts laiks tam, lai domātu par naudas nozīmi, fiksētu ieņēmumus un izdevumus, rēķinātu, plānotu utt., bet beigās tāpat viss ir velti, jo realitātē plāns nestrādā. Pat tad, ja teorētiski naudai vajadzētu pietikt un vēl palikt pāri, realitātē tās tāpat pietrūkst un nākas ņemt kārtējo ātro kredītu jeb imprumut rapid, lai varētu segt visus neatliekamos izdevumus. Jāatzīst, ka daudzi budžeta plāni patiešām cieš neveiksmi un praktiski nedarbojas, taču tas tā ir tāpēc, ka budžeta plānošana nav veikta pareizi. Šeit būs daži noslēpumi, kā budžetu plānot veiksmīgi.

1. Jāsāk ar mērķa uzstādīšanu

Neviens budžeta plāns nedarbosies, ja netiks uzstādīts konkrēts mērķis, ko ar to vajadzētu sasniegt. Parasti budžets tiek plānots vienkārši ar domu ikdienā tērēt mazāk, taču tad nauda vienkārši aizplūst kaut kur citur. Varbūt uz vienu izdevumu kategoriju tiešām izdosies ietaupīt, bet citām tikmēr tiks tērēts vairāk. Lai tā nenotiktu, ir jāuzstāda konkrēti mērķi un visa ietaupītā nauda jānovirza šim mērķim. Tam nav obligāti jābūt saistītam ar kaut kā iegādi. Jūs varat arī krāt naudu, lai izveidotu uzkrājumu fondu nepieredzētām situācijām, vai arī sakrāt konkrētu summu investīcijām, bet mērķim pavisam noteikti ir jābūt. Bez tā neveiksme ir gandrīz garantēta.

2. Centieties savu plānu pēc iespējas vienkāršot

Vēl bieži budžeta plāni nedarbojas tāpēc, ka tie ir pārāk sarežģīti, lai tiem varētu izsekot līdzi. Bieži vien finanšu eksperti pat iesaka veidot ļoti detalizētus budžeta plānus, jo tā ir iespēja precīzi izsekot visiem saviem tēriņiem un saprast, kas tiek darīts nepareizi. Tad jūs zināsit, kur paliek ikkatrs cents, un varēsit panākt, ka nekas netiek iztērēts nevajadzīgi. No otras puses, pārāk sarežģīts budžeta plāns bieži ir pārāk apgrūtinošs. Ja ik dienas ir jāvelta vairākas stundas tam, lai plānotu budžetu, tas vienkārši nav tā vērts, turklāt, sarežģītā plānā pieļaut kļūdas ir daudz vienkāršāk. Neapgrūtiniet sevi un veidojiet vienkāršu, pārskatāmu budžeta plānu ar ne vairāk kā četrām galvenajām izdevumu kategorijām.

3. Lietojiet tehnoloģijas budžeta plāna veidošanai

Daudzi izvēlas savu budžeta plānu veidot papīra formātā, jo uzskata, ka tā ir vienkāršāk. Proti, tad visus izdevums iespējams pierakstīt jebkurā laikā un nav jāgaida līdz brīdim, kad būs piekļuve datoram, bet ir taču 21. gadsimts. Tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka ikkatram no mums ir līdzi viedtālrunis, kas var aizstāt gandrīz visas datora funkcijas. Lietojot datoru vai viedtālruni, nebūs nepieciešams pašam neko rēķināt, jo ar funkciju un formulu palīdzību visu var aprēķināt automātiski. Tas ievērojami samazinās kļūdas iespēju un samazinās budžeta plānošanai nepieciešamo laiku. Ja vēlaties, lai budžeta plānošana aizņemtu vien pāris minūtes dienā, varat izvēlēties arī kādu no internetā pieejamajiem budžeta plānošanas rīkiem, kas lielāko daļu darba paveiks jūsu vietā.

4. Neielieciet savu budžetu pieņemtajos rāmjos

Kad runa ir par budžeta plāna sastādīšanu, vienmēr tiek noteiktas konkrētas vadlīnijas. Tipisks piemērs ir laika posms, proti, budžets jāplāno vienam mēnesim. Tas ir tikai viens no variantiem. Budžetu varat plānot tādam laika posmam, kas jums ir ērts un izdevīgs. Daudzi atzīst, ka ērtāk ir plānot budžetu katrai nedēļai vai ik pa divām nedēļām, lai būtu vieglāk nepārtērēties. Mēnesis ir diezgan ilgs laika posms un var gadīties, ka visa nauda tiek iztērēta jau mēneša sākumā. Ja plānošana notiek ik pa divām nedēļām, tā, visticamāk, nenotiks. Tas gan neattiecas tikai uz izvēlēto pārskata periodu. Jūs savu budžeta plānu varat plānot tā, lai tas būtu piemērots tieši jums, neatkarīgi no tā, ko dara citi.

5. Nemelo sev un nelolo veltas cerības

Vēl viens ļoti populārs iemesls, kāpēc budžeta plāni cieš neveiksmi, ir pārāk nereālas cerības un uzdevumu izvirzīšana. Piemēram, ja jūs izklaidēm tērējat 100 eiro mēnesī, nevajag naivi cerēt, ka no izklaidēm izdosies attiekties pilnībā. Tas nenotiks. Nemelojiet sev un izdomājiet, cik jūs tiešām varētu ietaupīt. Varbūt jūs varētu izlaist vienu izklaides vakaru mēnesī un tad ietaupīt kādus 10 līdz 20 eiro. Arī tas ir daudz un, izvirzot šādu, nelielu mērķi, ir daudz lielāka iespēja, ka tas tiks sasniegts. Protams, ja šo nosacījumu izpildāt bez problēmām, nākamajā pārskata periodā varat samazināt savus izdevumus vēl mazliet. Tāpat nevajag naivi cerēt, ka uzreiz varēsit atmaksāt visus kredītus un dzīvot bez parādiem. Piemēram, ja jums ir hipotekārais kredīts vai patēriņa kredīts jeb credit de nevoi personale, nevajag censties no tā uzreiz atbrīvoties tikai tāpēc, ka budžeta plāns tā paredz. Esiet reālistiski un izvirziet mērķus, ko tiešām varat sasniegt.

Budžeta plāns ir paredzēts tikai tāpēc, lai jūs redzētu, kur paliek jūsu nauda, un atrastu izdevības samazināt savus tēriņus. To paveikt tiešām nav grūti, tikai nevajag visu lieki sarežģīt un censties budžeta plānu pataisīt par kaut ko ļoti oficiālu. Vienkāršojiet visu, un finansiālā situācija ātri vien uzlabosies.

