Ātrie naudas aizdevumi internetā

Šodien pieteikties kredītam un saņemt aizņēmumu var neizejot no mājas, bieži pat mazāk kā stundas laikā. Internetā ir pieejami vairāki aizdevumi uz 30 dienām, kurus izvēloties nav jāmaksā komisijas maksa un procenti. Pieteikties kredītam var 24 diennaktī, taču naudas pārskaitījumi tiek veikti tikai darba laikā. Ja vajadzīgs termiņa pagarinājums vai ilgāks parādas atmaksas periods jārēķinas ar papildus izmaksām. Lai izvairītos no pārpratumiem, ir būtiski rūpīgi iepazīties ar līguma nosacījumiem. Pirms aizņemties izvērtējiet savas vajadzības un iespējas atmaksāt. Aizņemieties atbildīgi.

Pretendēt uz ātrā naudas aizņemšanas saņemšanu var LR pilsoņi un nepilsoņi, kas ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Kredīta saņemšanai ir nepieciešams epasts, mobilai tālrunis, bankas konts un pieeja internetbankai. Pieteikuma aizpildīšana aizņem mazāk kā vienu minūti un atbilde par interneta aizdevuma pieejamību tiek sniegta maksimāli ātri. Klientiem, kuriem ir konts vienā bankā ar kreditoru nauda kontā tiek ieskaitīta nereti pat 10 – 15 minūšu laikā.

Kādām vajadzībām ir paredzēti mazie aizdevumi?

Ātrie intenreta aizdevumi ir paredzēti, lielākoties, īstermiņa vajadzībām. Vairumā gadījumu kredīts ir pieejams ar termiņu līdz 30 dienām. Maksimālā summa šādās situācijās pirmajā reizē parasti nepārsniedz 350 eur. Šādi mazie kredīti var tikt izmantoti visdažādākajiem mērķiem, bet Latvijas iedzīvotāji tos parasti izmanto neparedzētu rēķinu apmaksai situācijās, kad iepriekš nav veidoti uzkrājumi. Salīdzinoši mazāka daļa izmanto mazos kredītus, lai iegādātos preces, pakalpojumus, dotos ceļojumā, remontētu transporta līdzekli vai apmaksātu medicīnas izdevumus.

Situācijās, kad vajadzīgs lielāks kredīts un/vai ilgāks atmaksas termiņš, ir iespējams internetā pieteikties kredītam pat 3000 eur apmērā uz laiku līdz 3 gadiem. Izvēloties ilgtermiņa aizdevumu parāds ir jāatmaksā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku, katru mēnesi maksājot noteiktu, iepriekš zināmu naudas summu. Izmaksas šādiem ilgtermiņa nebanku aizdevumiem ir augstākas nekā banku aizdevumiem, taču tie var būt noderīgi situācijās, kad kredītiestādes neizrāda cerēto pretimnākšanu.

Kredīta izmaksu samazināšanas iespējas

Maksāt mazāk par kredītu vēlas katrs aizņēmējs un tas ir iespējams. Credits ļauj salīdzināt īstermiņa kredītu devējus pēc gada procentu likmes, pieejamās summas lieluma un citiem raksturlielumiem. Rezultātā ikviens, kurš vēlas aizņemties īstermiņā vai uz laiku līdz trīs gadiem var atrast sev izdevīgāko nebanku kredītu devēju internetā.

Galvenais, kam jāpievērš uzmanība izvēloties finanšu pakalpojumu sniedzēju ir īpašie piedāvājumi, kas tiek piedāvāti jaunajiem klientiem. Šie piedāvājumi parasti katrā uzņēmumā ir pieejami tikai vienu reizi, taču ļauj aizņemties ar ievērojamām atlaidēm. Salīdzinot kredītus bez atlaidēm galvenā uzmanība ir jāpievērš gada procentu likmei (gpl). GPL ietver visas izmaksas, kas patērētājam varētu rasties līguma darbības termiņā. GPL aprēķināšanas formula ir sarežģīta, taču patērātājem tā nav jāzina. Ja norādītā gpl izvēlētajam aizdevumam ir zemāka nekā citiem, tad kredītam būtu jābūt lētākam.

Vai aizdevums internetā ir pieejams visiem?

Pirms piešķirt naudas aizdevumu, kredītspeciālisti vērtē saņemto informāciju. Mazajiem īstermiņa kredītiem līdz 427 eur kreditori var nevērtēt klientu maksātspēju, paļaujoties uz to sniegto informāciju, bet lielākiem kredītiem ienākumi ir jāvērtē obligāti. Vajadzības gadījumā uzņēmums var vērtēt maksātspēju arī izsniedzot krietni mazākus aizdevumus, pārbaudot datus VSAA un VID datu bāzē un/vai lūdzot atsūtīt bankas konta izrakstu par pēdējiem sešiem mēnešiem. Papildus tam kredītspeciālisti vērtē klienta kredītvēsturi. Cilvēkiem ar sabojātu vai sliktu kredītvēsturi aizņemšanās iespējas ir mazākas, jo šādi klienti tiek vērtēti kā mazāk uzticami.

Reklāmraksts