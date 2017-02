Internetā pieejami ilgtermiņa un īstermiņa kredīti

Banku aizdevumi Latvijā jau sen nav vienīgā iespēja aizņemties. Šobrīd interneta lietotājiem ir iespēja pieteikties aizdevumam no mājām. Nereti atrais kredits ar atmaksas termiņu līdz 3 gadiem uz kontu tiek pārskaitīts jau mazāk kā stundas laikā, pie nosacījumā, ka abām pusēm ir konts vienā kredītiestādē. Pieteikties kredītiem var gan no datora, gan viedtālruņa un pati procedūra parasti neaizņem ilgāk par pāris minūtēm. Izmantot šo finanšu pakalpojumu var likties vilinoši, taču jāatceras, ka pirms tam ir obligāti jāizvērtē savas reālās iespējas atmaksāt naudu un jāizlasa līguma nosacījumi. Atbildīga aizņemšanās sākas katram pašam ar sevi.

Īstermiņa kredīti

Pie īstermiņa kredītiem pieder visi aizdevumi, kas tiek izsniegti ar termiņu līdz vienam gadam. Latvijas nebanku kreditori nereti piedāvā aizdot naudu ar termiņu līdz vienam mēnesim, taču visam ir izņēmumi. Saprotot klientu vajadzības, aizvien vairāk uzņēmumi steidz piedāvāt ilgāku parāda atmaksas termiņu. Ilgtermiņa aizdevumi ļauj cilvēkiem aizņemties vairāk, parādu atmaksājot pa daļām ilgākā laika periodā. Lai aizņemtos netiek prasīta ķīla vai galvotājs, taču tiek vērtēti ienākumi un kredītvēsture. Datu pārbaude noris, izmantojot speciālas datu bāzes, kurās glabājas informācija par nomaksātajiem nodokļiem un komersantu ieraksti par laikus neizpildītām saistībām.

Procentu likme šī tipa aizdevumiem ir augstāka nekā prasa kredītiestādes, tomēr ik dienu to izmanto vairāki simti vai pat tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Galvenais iemesls šādai rīcībai, protams, ir ātrums un iespēja pirmajā reizē aizņemties bez procentiem. Apstākļos, kad vajadzīgs elastīgāks risinājums par parastu aizdevumu, daudziem noder kredit.lv kredītlīnija. Salīdzinot vairāku overdraftu jeb kredītlimitu cenas, ir iespējams saprast, kurš no tiem ir lētāks un izdevīgāks pēc citiem raksturlielumiem. Ņemot vērā, ka aizvien vairāk cilvēki vēlas paši plānot savus tēriņus, taču nevar precīzi prognozēt izdevumu apjomu, šī iespēja kļūst aizvien pieprasītāka. Gada procentu likme šajā gadījumā ir līdzīga vai zemāka kā ātrajiem kredītiem, taču izmaksas mēdz būt zemākas, jo vairumā gadījumu ir jāmaksā tikai par reāli izlietoto naudu, nevis pašu kredītlimitu.

Ilgtermiņa kredīti

Parādsaistības ar atmaksas termiņu, kas pārsniedz divus gadus mēdz dēvēt par ilgtermiņa aizdevumiem. Šī tipa pakalpojums tiek izmantots situācijās, kad jāiegādājas lielākas preces – auto, mājoklis, jāapmaksā mācības vai jāpiepilda citi ilgtermiņa mērķi. Iegādāties mājokli par saviem iekrājumiem var atļauties vien retais Latvijas iedzīvotājs, jo īpašumu cenas Rīgā, pierīgā un vairumā Latvijas pilsētu nav atbilstošas vidējiem ienākumiem. Tā rezultātā hipotekārais aizdevums ar atmaksas termiņu līdz 20 vai pat 30 gadiem Latvijā nav nekas ārkārtējs. Salīdzinoši Zviedrijā mājokļa kredīta maksimālais termiņš parasti nepārsniedz 5 gadus un tikai īpašās situācijās tie ir 10 gadi. Būtisks šķērslis mājokļa iegādei ir arī nepieciešamība nodrošināt pirmo iemaksu vismaz desmit procentu apmērā, kas ir vidēji pieci līdz desmit tūkstoši eiro.

Pieteikties ilgtermiņa patēriņa kredītam var gan bankas filiālēs, gan internetā. Salīdzināt ilgtermiņa aizdevumus, ko piedāvā nebanku aizdevēji ir iespējams kredit.lv finanšu portālā. Iespēja ietaupīt vairākus desmitus vai pat simtus eiro, izvēloties izdevīgaku piedāvājumu ir galvenais iemesls, kādēļ šo iespēju nevajadzētu laist garām.

