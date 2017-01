Žibulētāju lomu kopgarums – 1387,25 centimetri

Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA” sadarbībā ar EBOAT.LV rīkoja žibulēšanas festivālu, kas 28. janvārī notika uz Alūksnes ezera Ziemera pagasta tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas”. Šāda satura notikums zemledus makšķerniekiem un šī vaļasprieka cienītājiem notika pirmo reizi un zīmīgs bija ar to, ka piesaistīja pašmāju zemledus makšķerniekus, pavisam trīs desmitus novadā dzīvojošo bļitkotāju. No tiem savus lomus vērtēšanai spēja piedāvāt tikai puse no viņiem.

Daina Siņeļņikova

Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 31.01.2017.