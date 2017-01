Kontrolē protektoru dziļumu

No 16. līdz 22. janvārim policija visā Latvijas teritorijā rīkoja reidu, lai pastiprināti pievērstu uzmanību transportlīdzekļu riepu protektoru dziļumam. Vidzemes reģionā kopumā pārbaudīti aptuveni 1569 transportlīdzekļu, no kuriem 54 pārvietojās ar ziemas laikam neatbilstošu riepu protektoru dziļumu – mazāku par četriem milimetriem. Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā tādi fiksēti četri.

“Reidu laikā policijas darbinieki sastapās ar dažādu veidu autovadītāju atrunām. Atsevišķi autovadītāji uzskata, ka, ņemot vērā, kādas ziemas ir Latvijā, šiem riepu protektora dziļumiem nozīmes neesot,” stāsta Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne. Taču policija ir secinājusi, ka daudzi autovadītāji paļaujas uz savām spējām savaldīt transportlīdzekli, taču pieredze diemžēl bieži liecina par pretējo. Lielākais pārkāpēju skaits fiksēts tieši Valmieras apkalpojamā teritorijā – 19 administratīvā pārkāpuma protokoli, četri no tiem – Alūksnē.

Svarīgi zināt, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, – no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai – no 70 līdz 700 eiro.

Pastiprinātas riepu atbilstības pārbaudes policija sola veikt arī turpmāk.

Sandra Apine