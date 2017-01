Var nodot pārstrādei nolietotu elektrotehniku

SIA ZAAO, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes, atgādina, ka tās darbības teritorijās 20 EKO laukumos, tai skaitā arī Apē, ir iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.

“SIA ZAAO piedāvā vairākas iespējas, kā ērti un dabai draudzīgi atbrīvoties no nolietotās un nevajadzīgās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo svētku dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties. Ir svarīgi, lai elektriskās un elektroniskās iekārtas nenonāktu dabā, jo daudzas no tām satur cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, piemēram, freonu un smagos metālus. ZAAO nodrošina, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota otrreizējai pārstrādei,” informē SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Legzdiņa.

Ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku (iekārtas vai vairāku iekārtu kopējais izmērs ir vismaz 60 x 40 x 40 cm), izbraucot uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@zaao.lv, pa mobilo tālruni 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250 (sazvanot zvanu centru, spiediet taustiņu 5).

Dace Plaude