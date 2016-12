Ar svētību vērpsim nākotnes dzijas

Šo kluso Ziemassvētku gaidīšanas laiku mēs katrs izdzīvojam ar savām izjūtām un savējām atmiņām. Vienam tās būs zvaniņu skaņas pie bērīša ilksīm, kad bērnībā ar vecākiem brauca uz tuvējo baznīcu, kādam citam kopā ar tēvu gājiens pa dziļo sniegu uz mežaudzi pēc svētku eglītes, vēl kādam ausīs skanēs vecmāmiņas klusi dziedātā “Klusa nakts, svēta nakts”…

Mūsu bērniem un mūsu mazbērniem par saviem pirmajiem Ziemassvētkiem būs pavisam citas atmiņas, kas stāstīs par dāsnā vecīša apciemojumu, pirmo uzstāšanos uz pašdarbības skatuves kopā ar Rūķiem vai Sniegbaltīti, bet droši vien tikpat noturīgas, kā iepriekšējām paaudzēm.

Taču ir vienalga, kā saka mūsu dzejniece Kornēlija Apškrūma, vai Ziemassvētku eglē izdegs viena svecīte vai tur kā senā pastkartē mirdzēs zeltā desmitiem mirgojošu uguntiņu, no šī mirkļa garumā sāks pieaugt diena, tā pa valdziņam raucot īsāku tumsas dūraini. Man Ziemassvētki to īstas sajūtas ir devuši tad, kad zemi klājis sniegs un to pārsliņās tumsas ielokā draiskojas zvaigžņu atspulgi. Viss dabā liecina, ka pie mums šogad tā nebūs, jo kāds ir sagrozījis mākoņu ceļu un sniegs uzkritis Sahāras tuksnesī citā kontinentā. Taču šajā klusajā laikā mani nodarbina pavisam citi jautājumi: “Vai Ziemassvētku atnākšana kaut ko mainīs? Manī? Tevī? Latvijā? Pasaulē? Vai tie būs saruna ar sevi par pārtapšanu? Vai mūsu lūpās skanēs tikai labi un sirsnīgi vārdi? Vai mazināsies skaudība un egoisms – tikai es, es un es?”

Astrologs Andris Račs prognozē, ka jaunais gaismas gads jau rīt būs uzsācis savu ceļu un tas būs tieši tāds, kāds ir jaunais ASV prezidents Donalds Tramps, kurš runā to, ko domā. Bet varbūt ar to astrologs liek saprast, ka tuvojas laiks, kad mums kritīs maskas un melns vairs netiks saukts par balto? Bet varbūt Ugunīgais gailis iedziedās laiku, kad patiesības vārdi skanēs pār katra lūpām no lauku viensētas līdz Saeimas tribīnei? Tāds brīdis mums katra dzīvei dotu lielāko pievienoto vērtību un ticību sev, tā kļūdami labestīgāki.

Līdz Gaiļa pirmajai dziesmai mūs vēl gaida Svētvakars. Vakars, kad nevajag skaļu valodu, tik klusumu, vakars, kad sirds siltumu meklē pie svecēm. Vakars, par kuru dzejniece K. Apškrūma saka: “Ar atdzimšanu Ziemassvētki nāk;/ ar bērniņu, kam Dieva gaisma vaigā/ un ticība, ka viss būs savādāk,/ no mājas mājā svētīdama staigā.”