KONKURSS! “Meklētāja Roze” aicina uz Gulbeni

Gada gaišākos svētkus – Ziemassvētkus – gaidot, aktrise un režisore Rēzija Kalniņa un viņas draugi kopīgi sagatavojuši Ziemassvētku programmu “Meklētāja Roze”, aicinot uz mirkli apstāties no ikdienas steigas un nokļūt mūzikas brīnumainajā pasaulē. Koncertu klausīties šoreiz alūksnieši tiek aicināti 18. decembrī pulksten 14.00 Gulbenes luterāņu baznīcā.

Koncertā piedalīsies grupas “The Sound Poets” solists Jānis Aišpurs; Rēzijas vīrs un draugs – diriģents Ainārs Rubiķis; dziedātāja Ilze Dzenīte, kuru Rēzija dēvē par savu dvēseles māsu; Dailes teātra aktrise un Rēzijas skatuves krustbērns – Ilze Ķuzule – Skrastiņa, kā arī mūziķi, “kuriem ir svarīgi Ziemassvētku laikā muzicēt par godu Jēzus piedzimšanai un mūsu – cilvēku – pestīšanai”, bet programmā iekļautas skaistākās dziesmas ar dzejnieku Veltas Tomas, Paulīnas Bārdas, Valdas Moras, Zinaīdas Lazdas, Kārļa Skalbes un Jāņa Poruka vārdiem.

Par koncerta ideju Rēzija Kalniņa saka: “Kārļa Skalbes dzejolis “Ziemassvētku roze” sākas ar vārdiem: “Meklētāja ceļš ir galā…”. Mēs visi, apzinoties vai nē, meklējam Laimi. Katram ir izpratne par to, kas ir Laime, bet Ziemassvētku vēsts ir tā, kura ir kā galamērķis un sākums ceļam vienlaikus. Arī mums ir svarīgi tāpat kā Austrumu gudrajiem, sekojot Bētlemes zvaigznei, atrast kūtiņu, kurā guļ bezpalīdzīgs un no cilvēces atkarīgs Dievs, kurš cilvēces dēļ sevi piesita krustā aiz mīlestības pret tiem, kuri krustā piesit Mīlestību. Meklētāja ceļš ir sākums. Un tikai tam, kurš klauvē, tiks atvērts; tam, kurš meklē – tam tiks atklāts. Var iet pa “ceļiem” vai “neceļiem”, bet galvenais ir meklēt šo Kristus rozi zem sava cilvēcīguma sniega, kurā Dvēsele kā līgava gaida savu līgavaini – Pestītāju –, kurš, izlejot savas asinis, mūs katru – ticīgo vai neticīgo – ietver savā mīlestības spārnu vēdā un paceļ no sava ego dubļiem.”

“Man Ziemassvētki nozīmē atgriešanos pie sevis, pie tuvajiem, pie Dieva. Tas ir, kā atgriezties mājās, kur tevi gaida. Tā ir iespēja piepildīties vai ļaut, lai tevi piepilda. Sasildīties, lai pēc tam varētu sildīt citus,” atklāj aktrise Ilze Ķuzule – Skrastiņa, atzīstot – piedalīšanās šajos Ziemassvētku koncertos viņai nozīmē brīnišķīgu un gaišu cilvēku kompāniju, iespēju būt skaistajās Latvijas baznīcās un iespēju darīt priecīgus citus cilvēkus.

Savukārt grupas “The Sound Poets” līderis Jānis Aišpurs pauž: “Šajā gadsimtā apstāšanās un ļaušanās brīdim ir kļuvusi par lielu greznību. Laika taupīšana un nerimstoši joņojošais dzīves temps kļuvis par mūsu pasaules galveno izvēli.

Bet tā tam nav jābūt! Visam ir SAVS LAIKS. Laiks triekties uz priekšu un laiks stāties, ļauties mieram. Laiks runāt un laiks ieklausīties. Klausies, ieklausies un ļaujies!”

Pirms un pēc koncerta par īpašu cenu būs iespējams iegādāties jauno CD “Meklētāja Roze”, no 12. decembra arī Jāņa Rozes grāmatnīcās.

Aivita Lizdika