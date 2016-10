Pededzes pagastā zemnieki nodarbojas gan ar lopkopību un graudkopību, gan arī mežsaimniecību un kokapstrādi. Taču tāpat kā visā novadā arī šeit galvenokārt ir viensētas, kur galvenā nodarbe ir mājražošana un mājamatniecība.

Tad, kad izaudzētais ir klētīs un pagrabos, ir laiks atskatīties uz to, cik bagāts bijis šis gads. To šogad pagasta tautas nams piedāvā izdzīvot kopīgā pasākumā, kam dots nosaukums “Saimnieku saiets rudens vakarā”, kas notiks 29. oktobrī 20.00 Pededzes tautas namā. Tā vadītāja Tatjana Steklova stāsta, ka aicināti visi – lielāki vai mazāki īpašumu apsaimniekotāji un naturālo saimniecību īpašnieki, lai neoficiālā gaisotnē pārrunātu, kādi ir bijuši katra veiksmes stāsti. Savukārt kultūras iestādes amatiermākslas kolektīvi priecēs ar savu “ražu” – rādot, cik raits ir dejas solis un kā skan kopīgās dziesmas. Šajā reizē arī tautas nama kolektīvi sniedz pārskatu par savu darbu pirms jaunās sezonas sākuma. To papildinās drau-gu kolektīvi no Krievijas Federācijas.

Līdzīgi sarīkojumi notiek arī citviet Latvijā, un tikko Pededzes deju kolektīvs “Tikai tā” kuplinājis līdzīgu pasākumu Rēzeknes novada Ozolmuižā.

Daina Siņeļņikova