Šāds vadmotīvs ne reizi vien ieskanējies diskusijās par Ziemera pagasta sporta laukuma pārbūvi, kas Alūksnes novada pašvaldības komiteju darba kārtībās regulāri parādījies kopš septembra. Lai arī viedokļu apmaiņa par izskatāmo jautājumu ir ierasta lieta, šoreiz šķiet, ka tam veltītā uzmanība krietni pārsniegusi pieļaujamās robežas.

No vienas puses, var saprast tos, kas iebilst pret lielajām izmaksām un izvēlēto sporta laukuma veidu. No otras puses, skaidra ir arī pagasta pārvaldes nostāja. Tā vēlas īstenot iedzīvotājiem svarīgu mērķi, izdarot to pēc iespējas ekonomiskāk un ar plašāku pielietojumu nākotnē. Ar to izskaidrojums, kāpēc pārvalde tik ļoti cīnās par Alūksnes novada pašvaldības atbalstu jau tagad, jo pretējā gadījumā vairs nebūs izdevības piesaistīt finansējumu no malas. Tas ir arī iemesls, kāpēc skrejceļa ar mīksto segumu vietā tiek domāts par asfaltu. Asfalts ļaus sporta laukumu izmantot ne tikai skriešanai, bet arī riteņbraukšanai, skrituļošanai un citiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas populāri jauniešu vidū. Šis variants paredz arī mazākas izmaksas.

Tiesa, ja par šīm lietām vēl var argumentēti diskutēt, tad brīdī, kad izskan iebildumi ar zemtekstu “Kāda jēga?”, pretargumentu nav. Ja vērtē skaitļu un naudas izteiksmē, tad no šī laukuma tiešām nebūs lielas jēgas. Iedzīvotāju skaits, kas laukumu izmantos ikdienā, nebūs mērāms simtos. Tāpat tur regulāri nenotiks masveidīgi pasākumi. Tajā pašā laikā tas būs ieguvums tiem iedzīvotājiem, kas tiks pie alternatīva piedāvājuma brīvā laika pavadīšanai. It sevišķi, ja runā par jauno paaudzi, kas šobrīd šim nolūkam izmanto tautas nama invalīdu uzbrauktuvi. Lai arī no sporta laukuma pārbūves neiegūs tūkstoši, būs cilvēki, kas to novērtēs. Un tas, manuprāt, nav mazsvarīgi.

Pretējā gadījumā nevar nepiekrist Ziemeru pamatskolas direktores teiktajam šajā sakarā, ka, ja lietas sāk vērtēt pēc “Kāda jēga?” skalas, nozīmi pazaudē daudz kas cits, tostarp cilvēku ieguldītais darbs. Diemžēl nākotnes prognozes liecina, ka arvien biežāk būs situācijas, kad radīsies jautājums “Kāda jēga?”. Un ne tikai domājot par pagastu plāniem, bet arī novadiem. Ja līdz šim runa, galvenokārt, bijusi par iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas apdraud novadu pastāvēšanu, tad šonedēļ klāt nācis arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekts, kas paredz izveidot Latvijā 16 apriņķus. Alūksnes apriņķa to vidū nav, tāpēc būtu žēl, ja, turpinot iesākto “Kāda jēga?” kursu, jau tagad tiktu pārvilkts visam krusts, nemaz negaidot, ko nesīs rītdiena, un nedomājot par tiem, kas paliks dzīvot šeit neatkarīgi no tā, kāda apriņķa paspārnē pilsēta turpinās pastāvēt.