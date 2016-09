Personīgo finanšu grēki

Izvairīšanās no investīcijām

Šķiet, ikviens no mums zina, ka investīcijas nedod nekādu garantiju, proti, nav nekādas garantijas, ka investīcijas sniegs kādu finansiālo atdevi. Neskatoties uz to, mums nevajadzētu izvairīties no investīcijām, kas tik pat labi var arī, kā saka, atmaksāties un strādāt mūsu labā. Panākumu atslēga slēpjas pareizās stratēģijas izvēlē, kas jāizvēlas, balstoties uz jūsu dzīves pašreizējo situāciju. Skaidrs, ka izvēlēties pareizo stratēģiju nav viegli – ir jāiegulda daudz laika un darba, kā arī ir jāapgūst milzīgs informācijas daudzums, lai saprastu, kura stratēģija varētu būt pareizākā un, kas ir ne mazāk svarīgi, piemērotākā tieši jums.

Maksāšana par bankas pakalpojumiem

Pirms 2008. gada ekonomiskās krīzes bankas bija priecīgas, ka tām ir klienti un ka tie izmanto viņu sniegtos pakalpojumus. Savukārt pēc ekonomiskās krīzes bankas sāka domāt, kā lai atgūst finansiālos zaudējumus, kas radušies krīzes gadu laikā. Tā radās tendence iekasēt komisijas maksu par teju visu, sākot ar pārskaitījumu veikšanu uz citām bankām un beidzot ar neaktīvu bankas kontu uzturēšanu. Ne tad, ne tagad bankas nekautrējas pieprasīt samaksu no saviem klientiem par it visiem saviem pakalpojumiem, lai neteiktu – par katru savu soli. Lai gan bankas apgalvo, ka tas ir bizness un ka viņi arī vēlas nopelnīt, jums nav ar to jāsamierinās. Ja jums ir sajūta, ka banka, kurai vajadzētu ļaut jums rīkoties ar savu naudu, tikai rada jums finansiālus zaudējumus, ir laiks meklēt alternatīvas, izvēloties sev piemērotāko un izdevīgāko variantu.

Nesagatavotība ārkārtas situācijām

Iekrājumu apmērs ir galvenais finansiālās stabilitātes un drošības rādītājs. Lai vai kā, ja jūs vēl tikai gatavojaties veidot iekrājumus, var paiet kāds laiks, līdz jūs iegūsit pietiekošus naudas krājumus. Jo lielāki būs jūsu iekrājumi, jo gatavāki jūs būsit, stājoties pretim negaidītiem dzīves pavērsieniem. Ir jāsaprot, ka, nodrošinoties pret ārkārtas situācijām, ir nepieciešami ne tikai iekrājumi, bet arī rīcības plāns. Lai arī kas tā būtu par ārkārtas situāciju, jūs varat ciest neizmērojamus finansiālos zaudējumus, ja tā atgadās tad, kad jūsu iekrājumi ir nepietiekoši un rīcības plāna gluži vienkārši nav. Protams, šādās situācijās vienmēr var palīdzēt ātrie kredīti jeb swrafi sesxi, bet, ņemot vērā to, ka iesaistīšanās kredītsaistībās arī ir viens no personīgo finanšu grēkiem, vienmēr ir jācenšas iztikt ar personīgajiem līdzekļiem.

Kredītkartes procentu nenomaksāšana

Tiesa, ka kredītkartes procenti sākotnēji var šķist nelieli, tādēļ vairums cilvēku nesteidzas ar to nomaksu, bet ļauj, lai tie krājas no mēneša uz mēnesi, līdz tie sasniedz lielāku apmēru. Šī iemesla dēļ kredītkartes procentu tūlītēja nenomaksāšana ļoti kaitē personīgajām finansēm. Kādēļ tas ir tik kaitīgi? Cilvēki nereti iedomājas, ka kredīts ir ātri un viegli nomaksājams. Lieki piebilst, ka tas ir maldīgs priekšstats – arī kredītkartes kredīta atmaksa prasa ilgu laiku, bet, kā zināms, neviens kredīts, kura atmaksa prasa ilgu laiku, nav izdevīgs. Kredīta gadījumā laiks ir nauda, tādēļ jo ātrāk tas tiek atmaksāts, jo izdevīgāks tas ir. Turklāt, ja kredīts netiek atmaksāts paredzētajā laikā, bet tā atmaksa tiek atlikta uz vēlāku laiku, jūs esat spiesti maksāt ne vien kredīta procentus, bet arī soda procentus. Tā nelielais kredītmaksājums pārtop par postošu maksājumu, kas var atstāt pamatīgu robu jūsu finansēs.

