Atgādina par bargajiem sodiem

Siltā atvasara sekmējusi arī pārgalvību uz ceļa. Aizvadītās nedēļas nogalē Vidzemē fiksēti vairāki transportlīdzekļa vadīšanas gadījumi alkohola reibumā, kā arī – vairākkārt fiksēta ievērojama atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Alūksnes un Apes novados gan ne, taču ir arī rekords.

“11. septembrī Smiltenes novada Launkalnes pagastā, uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) kāds 1993. gadā dzimis autovadītājs, būdams 3,13 promiļu stiprā alkoholisko dzērienu ietekmē, turklāt ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, vadīja automašīnu “VW Golf Variant”. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, vadītājs traucās ar 167,” laikrakstu informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāve Zane Vaskāne.

Par izdarītajiem pārkāpumiem vadītājam nāksies šķirties no prāvas naudas summas un vadītāja apliecības uz četriem gadiem. Par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā paredzēts naudas sods no 1200 līdz 1400 eiro, savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, paredzēts naudas sods no 360 līdz 480 eiro.

“Aicinām visus autovadītājus būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo cilvēku dzīvību. Nesēsties pie stūres, ja lietoti alkoholiskie dzērieni, jo alkohola lietošana un braukšana nav savienojamas lietas,” brīdina policijas pārstāve.

Sandra Apine